Předem rozhodnutý zápas. Fotbalisté Líšně vzpomínají na utkání proti Vyšehradu s obviněným Rogozem

Praha Paradoxně to nebyl ten typ zápasu, po kterém by v sobě sportovec nesl křivdu několik dalších dní, protože by si byl jistý, že duel byl zmanipulovaný v jeho neprospěch. Přesto květnové utkání minulého ročníku druhé fotbalové ligy mezi Vyšehradem a Líšní (na hřišti skončilo 1:1) uvázlo v síti vyšetřovatelů jako jedno z těch, na jejichž základě se roztočila nová korupční kauza s mocnými šíbry Romanem Berbrem a Romanem Rogozem v hlavních rolích.

Policisté mimo jiné zjistili, že vyšehradský sportovní ředitel Rogoz předal rozhodčím 150 tisíc korun, aby 30. května na stadionu na Strahově zajistili výhru jeho celku nad Líšní. Kauza se roztočila v pátek, s konkrétním odhalením přišly Lidové noviny v pondělí. Následně „spláchla“ předsedu komise rozhodčích Jozefa Chovance a Roman Berbr rezignoval ze svých funkcí ve fotbale.

„Vybavuji si, že jsem si všiml dvou ofsajdů proti nám, které byly odpískány nesprávně, a že jsme se v závěru zápasu už do ničeho nedostali i podle mne několika spornými výroky rozhodčího. Ale byly vesměs na půlce hřiště, šlo třeba o zastavení brejku. Nebylo tam zásadní ovlivnění, nic velkého, penalta nebo červená karta. Nic takového,“ ohlíží se za inkriminovaným zápasem 19. kola loňské druhé ligy záložník Tomáš Vasiljev, který tehdy nastoupil za Líšeň.

Přímo na hřišti mu prý hlavou blesklo, že rozhodčí je na straně domácího Vyšehradu. „Ale hrál doma, to tak někdy bývá... Teď, když vím podrobnosti, tak to (ovlivnění zápasu) samozřejmě může sedět,“ uvažuje Vasiljev.



Hostům utkvěl v hlavách hlavně divoký závěr tohoto mače. Ten už rozhodčí podle jejich mínění vzali do rukou. Líšeň vedla od 67. minuty, Vyšehrad vyrovnal v 80. minutě. Takhle o posledních minutách referoval server onlajny.com: „Hosté mají více než dvojnásobek odpískaných faulů a na sudího Cihláře srší z jejich strany blesky.“

Od 85. minuty inkasovali rozohnění hosté čtyři žluté karty, tu poslední útočník Jan Silný za protesty až po skončení duelu.

„V poslední minutě nastavení jsme šli dva na jednoho a rozhodčí zápas ukončil. Na konci hodně otáčel situace, všechno z naší strany byl faul,“ připomíná Ondřej Ševčík, obránce Líšně.

Ani on však neměl tušení, že by právě tento běžný druholigový mač měl být „cinknutý“ soupeřem. „První poločas byl v pohodě. Konec byl hektičtější, tam jsme byli podráždění. Ale nestalo se tam celkově vzato nic, co by nás stálo tři body, to bych neřekl,“ uznal Ševčík férově.

Rozhodčí vraceli peníze

Příběh je pikantní o to víc, že Vyšehrad nevyhrál, jak bylo mezi Rogozem a rozhodčími domluveno. Policisté zmapovali, že asistent rozhodčího Petr Klupák, který si před výkopem 150 tisíc korun vzal, je zase hned na stadionu Rogozovi vrátil.

„Vyšehrad si na začátku vytvořil dvě tři šance, které jsme přežili. Pak jsme je do ničeho většího nepouštěli, hodně se hrálo na půlce. Oni (Vyšehrad) neměli nic, v čem by jim rozhodčí nějak extrémně pomohl. Vyloženě sporné situace před brankami tam nebyly,“ odhaduje Ševčík, proč Líšeň zápas dokázala zremizovat, přestože to před jeho začátkem bylo nalajnováno jinak.

Policie rozpletla, že pražský celek pro to pod Rogozovou taktovkou udělal, co mohl. Vedle úplatku inicioval protřelý funkcionář také změnu v delegaci rozhodčích.

„Posledních deset minut se mně nemuselo (ze strany rozhodčích) líbit. Ale podívejte se: gól jsme dostali regulérní. My jsme to dokázali ustát. Vyšehrad měl velice dobré mužstvo, je to těžký soupeř. Pro mě je zápas zapomenutý, nemám důvod si ho nosit v hlavě, když věci jako změnu delegace rozhodčích stejně neovlivním,“ pronesl líšeňský trenér Milan Valachovič.

Pod dozorem (vše)mocných

O tom, že na Vyšehrad se nejezdí vyhrávat, protože tamní kápo Roman Rogoz dokáže pracovat s rozhodčími, se ve fotbalovém prostředí šuškalo delší čas.

Vyšehrad si zajistil změnu rozhodčích, ale nevyhrál * Policie zjistila, že před zápasem Vyšehrad - Líšeň, hraným 30. května, došlo z popudu domácího klubu ke změně delegace rozhodčích.

* Roman Rogoz jako sportovní ředitel Vyšehradu měl změny dosáhnout prostřednictvím předsedy Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) Jozefa Chovance. Z utkání byli staženi sudí Ondřej Cieslar, Vít Melichar a Dan Vodrážka, jejich místa zaujali Jan Cihlář, Pavel Vlasjuk a Petr Klupák. * V den zápasu Rogoz rozhodčím předal 150 tisíc korun za to, že zápas ovlivní. Částku převzal asistent rozhodčího Petr Klupák. * Po remíze 1:1 museli rozhodčí peníze vrátit. Podle policejního šetření se s Rogozem vyrovnal opět Klupák, a to hned na Stadionu Evžena Rošického, kde se duel 19. kola loňské druhé ligy hrál. * Zápas Vyšehrad - Líšeň je jedním z řady, které policisté zmapovali. Rogoz skončil ve vazbě, stejně jako místopředseda (FAČR) Roman Berbr, rozhodčí Tomáš Grimm a bývalý prvoligový hráč Michal Káník. Celkem je obviněno 20 osob.

„My jsme tam jeli připraveni na cokoli. Díky tomu jsme zápas i zvládli. Je to ale strašně daleko za námi, už nad ním nepřemýšlím, je to půl roku zpátky. Teď je šetření v rukou policie, a jestli se tam dělo to, o čem jsme si teď přečetli... slouží ke cti Líšně, že jsme hráli naplno, i když jsme hráli proti dvanácti,“ reagoval včera na nové informace o květnovém výjezdu do Prahy trenér Líšně.

Hosté si na Strahově prošli tím, čím si jiné týmy prošly před nimi a několik z nich i po nich: odehráli devadesát minut pod bedlivým Rogozovým dohledem.

Bafuňář Vyšehradu si zvykl sedávat vedle dnes již bývalého šéfa rozhodčích Chovance, a nejinak tomu bylo i 30. května.

„Jak tam nejsou žádní diváci, tak vidíte každého člověka. A ty dva, pana Rogoze a pana Chovance, jsem tam viděl v obou zápasech, co jsem tam hrál, sedět vedle sebe,“ říká obránce Ševčík.

Přiznává, že to není příjemná situace. „Nepůsobí to moc dobře, když tihle dva sedí vedle sebe. Jdou o nich nějaké zvěsti, je to takové zvláštní. Přinejmenším je to hodně netradiční,“ připouští Ševčík.

Od pondělka je tenhle „tandem mocných“ minulostí, Chovanec již o funkci v čele komise rozhodčích přišel a Rogoz byl zadržen.

A tak, jak hráči a trenér Líšně pustili z hlavy, jestli se jim na Strahově stala křivda, nebo ne, tak je - stejně jako všechny ostatní v českém fotbale - zajímá, co bude dál.

„Jak zareaguje disciplinárka, co bude s Vyšehradem? To jsou otázky, na které chci znát odpovědi,“ shrnul Valachovič.