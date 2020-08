Přes časté zemětřesení v kádru hraje Liberec stále ve špičce. Jaký mají recept?

Liberec Fanoušci Liberce jsou už na rozsáhlé změny v kádru zvyklí a ani před touto sezonou, která začíná o víkendu, tomu není jinak. Do Slavie odešly nejnebezpečnější útočné hrozby Slovanu – rychlík Malinský, střelec Kuchta a nadějný podhrotový hráč Beran, k nim se navíc připojila i jistota zadních řad Karafiát.

Opačným směrem, z Edenu, zamířili Jugas, Matoušek, Hilál, Hromada, Tijani a Kosek, zmiňovaná šestice ale na stadionu U Nisy bude pouze na hostování. Z trvalých přestupů do mužstva trenéra Pavla Hoftycha zaujal především přesun Kolumbijce Mosquery či návrat Rabušice.

„Odešlo hodně kvalitních hráčů. Příchozí jsou ale všichni také kvalitní, které jsme chtěli. Každý má ovšem nějaký rest: buď zdravotní problém, nebo špatnou formu z posledního jara,“ řekl Hoftych.

Stále nové tváře

I s až sedmým nejvyšším rozpočtem minulého ročníku (120 milionů) Liberec do posledního kola bojoval o třetí místo, které nakonec uzmula Sparta. Slovan se ale nakonec díky konečnému pátému místu kvalifikoval do druhého předkola Evropské ligy.

O hlavní fázi poháru i další úspěch v domácích soutěžích budou Severočeši bojovat s druhým nejmladším kádrem ligy s věkovým průměrem 23,67 roku, méně má pouze nováček z Pardubic.

„Skauti a celkově realizační týmy Liberce zaslouží obrovské absolutorium. Neustále dokážou vytipovávat nové, neokoukané hráče, ze kterých vytváří hvězdy pro velký fotbal,“ říká pro LN bývalý kanonýr Slovanu Jiří Štajner. „To samé platí i o cizincích, Liberec jich bude mít v nové sezoně devět, což je druhý nejvyšší počet v lize. Většina z nich se navíc dobře vypracuje a není to jako v ostatních průměrných týmech ligy, kde se často tolik neprosadí.“

Za další přínos libereckému setrvání v ligové špičce Štajner považuje přátelskou atmosféru v kabině. „Hráči si po zápasech zašli i na pivo a utužovali kolektiv. Velkou výhodou oproti ostatním mužstvům – třeba Mladé Boleslavi, Teplicím a dalším – je fakt, že hráči v Liberci bydlí. Je to krásné město, které má co nabídnout, zázemí tu je taky na velice dobré úrovni.“

Zásadní faktor Karl

Alfou a omegou libereckých úspěchů však je majitel Ludvík Karl. Nebýt vlastníka sklářské společnosti Preciosa, který v polovině 90. let do téměř zkrachovalého klubu vstoupil a svými financemi ho zachránil, Liberec by nejspíš na fotbalové mapě dnes existoval pouze v nižších soutěžích. Takhle se už mohl radovat ze tří titulů. Zároveň má Karl nálepku pana tajemného, přísného a zásadně nemluvícího s médii. „Když jsem přestupoval do Liberce, hned se mě ptal na moje kouření a lásku k pivu. Každého si detailně rozebíral a chtěl vědět, do čeho jde,“ vzpomíná Štajner. „Na rozdíl od ostatních majitelů do kabiny moc nechodil, když už ale přišel, věděli jsme, že je něco špatně a bude zle.“

Pro Ludvíka Karla je fotbal jako byznys. Nerad hazarduje, své nejlepší hráče radši pustí do zahraničí nebo nejlepších českých klubů, aby ukončil sezony v černých číslech. „Příjmy z opakované účasti v základní skupině Evropské ligy a z přestupové politiky umožnily stabilizovat finanční situaci v klubu,“ stojí v oficiálním prohlášení Slovanu.

To mu zajistila především éra trenéra Jindřicha Trpišovského, kdy se Liberec pod jeho vedením v sezoně 2016/2017 opět prodral do základní skupiny Evropské ligy, což mu přineslo bezmála 90 milionů korun, následné přestupy pak dalších 105 milionů.

Liberec chce uspět i letos pod Hoftychem – v domácí lize i v Evropě.