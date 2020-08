Z Liberce nejraději vzpomínám na trenéra Csaplára. Jako první začal používat videorozbory, vzpomíná Štajner

Liberec V Liberci nezavadíte o člověka, který ho nezná. Jiří Štajner se stal díky svému fotbalovému umu a bohémství oblíbencem místních fanoušků. „Atmosféra v mužstvu byla vždycky jenom ta nejlepší, hráči si po zápasech zašli i na pivo a utužovali kolektiv. Velkou výhodou oproti ostatním mužstvům jakými je Mladá Boleslav, Teplice a dalším je faktor toho, že hráči v Liberci bydlí,“ vzpomíná Štajner v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: S Libercem jste získal dva mistrovské tituly a český pohár, jak na tuto adresu vzpomínáte?

Byly to dvě takové životní etapy. První po působení v Mostu, druhá po příchodu z Hannoveru. Na Liberec jinak vzpomínám jenom v tom nejlepším,hráli jsme atraktivní fotbal, byly to krásné časy.

Lidovky.cz: Hráči, kteří z Liberce odcházejí si pochvalují dobrou kabinu, měl jste to stejné?

Liberec si na tom vždycky zakládal a je zdravý klub. Atmosféra v mužstvu byla vždycky jenom ta nejlepší, hráči si po zápasech zašli i na pivo a utužovali kolektiv. Velkou výhodou oproti ostatním mužstvům jakými je Mladá Boleslav, Teplice a dalším je faktor toho, že hráči v Liberci bydlí. Je to krásné město, které má co nabídnout, zázemí tu je na ligové poměry taky na velice dobré úrovní.

Lidovky.cz: Takže se dobrá parta projevovala i při oslavách mistrovských titulů?

Oslavy neprobíhaly jenom jeden den, to nebudu nalhávat. Byly to tři dny (smích). Druhý den jsme si k obědu zavolali a pokračovali.

Lidovky.cz: Na kterého trenéra v Liberci nejraději vzpomínáte

Trenér Csaplár, když jsme udělali první titul tady. Trénoval v té době úplně jiným stylem než ostatní trenéři.

Lidovky.cz: Jakým?

Nutil nás hodně útočit a napadat. Taky jako první v Česku začal používat videorozbory, na kterých jsme si ukazovali chyby, jeho tréninky byly taky hodně náročné.

Lidovky.cz: Dlouholetým majitelem Liberce je Ludvík Karl, jaký zážitek se vám sním vybaví jako první?

Když jsem poprvé přestupoval z Mostu do Liberce. Měli jsme schůzku v Praze a ihned se mě ptal na moje kouření a lásku k pivu. Každého si detailně rozebíral a chtěl vědět do čeho jde.

Lidovky.cz: Většina majitelů chodí poměrně pravidelně do kabiny. Jak často to dělal za vašeho působení pan Karl?

Narozdíl od ostatních majitelů do kabiny moc nechodil, když už ale přišel, věděli jsme, že je něco špatně a bude zle. Domlouval nám ohledně herního stylu, že se musíme zlepšit a oznámil, že nám dal pokuty.

Lidovky.cz: Liberec je známý častým rozprodejem týmu, čím se podle vás dokazuje držet na špičce fotbalové ligy?

Skauti a celkově realizační týmy Liberce zaslouží obrovské absolutorium. Neustále dokáží vytipovávat nové neokoukané hráče, ze kterých vytváří hvězdy pro velký fotbal. To samé platí i o cizincích, Liberec jich bude mít v nové sezoně devět, což je druhý nejvyšší počet v lize. Většina z nich se navíc dobře vypracuje a není to jako v ostatních průměrných týmech ligy, kde se často tolik neprosadí. Začíná se také zpětně projevovat práce Honzy Nezmara.

Lidovky.cz: Jak si po konci kariéry užíváte divizní fotbal?

Zatím to ještě jde, zdraví slouží, takže chci ještě hrát. Užívám si v pozitivním slova smyslu toho přímého kontaktu s fanoušky, po zápase si s nima sednu na pivo a pokecáme.