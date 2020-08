Dřív gesto, v době koronaviru nepříjemnost. Neymarovi hrozí, že kvůli tradici přijde o finále LM

Kdy jindy se poštěstí, že se hráčům lokálních klubů podaří potkat své fotbalové vzory, než jsou klání Ligy mistrů? Mezi fotbalisty panuje už léta tradice, za kterou teď však může Neymar ošklivě pykat.

Neymar, hvězda světového formátu, která svým fotbalovým umem nadchla nejednoho fotbalistu či fanouška. Ač se o jeho nepříliš profesionálním chování, v klubech v nichž působil, koluje nejedna historka, fotbalové kvality vskutku má. A potkat se s ním na jednom trávníku? Sen mnoha fotbalistů.

Kromě podání ruky, které je nyní rovněž tabu, zakázala UEFA další z tradic, která spojovala. A tou je výměna dresů, činnost, která k evropským pohárům prostě patří. O největší fotbalové hvězdy je vždy v menších týmech obrazně řečeno rvačka. Kdo si vymění dres s Messim, Ronaldem... Neymarem?

Brazilský osmadvacetiletý útočník svých dresů za fotbalovou kariéru jistě rozdal spousty, a tak neváhal, když za ním s žádostí o dres po semifinálovém utkání Ligy mistrů mezi PSG a Lipskem přišel německý obránce Marcel Halstenberg. Oba zachytila kamera. Dřív pěkné gesto, nyní pořádný průšvih.

UEFA totiž svým hráčům kromě dalších několika hygienických opatření doporučila i vyvarovat se právě výměně dresů. Což o to, peněžitý trest by Neymar zřejmě přešel mávnutím roky, jemu ale nyní hrozí, že do finálového utkání LM nenastoupí. Za výměnu dresu mu totiž hrozí nařízená až dvanáctidenní karanténa. A finále Ligy mistrů se hraje už tuhle neděli.

Teď má UEFA míč na své straně. Na jejím rozhodnutí bude, zda bude francouzský celek PSG moci využít služeb svého elitního střelce, či nikoliv.