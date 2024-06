Slováci si v přípravě poradili se San Marinem, trefili se i Rigo a Haraslín

Slováci hráli dosud se San Marinem čtyřikrát, ze všech utkání vyšli vítězně s celkovým skóre 22:1. Roli jasného favorita potvrdili i tentokrát, o svém triumfu nad outsiderem rozhodli třemi góly již v prvním poločase. Skóre otevřel debutant Rigo dorážkou zblízka, po trefě Tomáše Suslova vedli již v 10. minutě o dva góly. Haraslín si střelou po zemi připsal šestou branku v reprezentaci. Po přestávce skóre uzavřel David Strelec.

Tým italského kouče Francesca Calzony si před šampionátem zahraje ještě s Walesem. V Německu se Slováci utkají ve skupině E s Belgií, Ukrajinou a Rumunskem.

„V těchto zápasech mě nezajímá výsledek, ale výkon, jestli jsme se zlepšili ve věcech, které jsme si natrénovali. Jsem spokojený, že jsme si dokázali vytvořit dostatek příležitostí. Méně s defenzivní prací mužstva. Musíme být kompaktnější a získávat více míčů. Líbil se mi výkon Strelce a Rigo také odehrál dobrý zápas,“ uvedl Calzona pro RTVS Šport.

„Hodnotím to velmi pozitivně, byl to můj první zápas a hned se mi podařilo skórovat. Ale nejen gól, i celkově jsem s výkonem spokojený,“ řekl Rigo. „Byl to první zápas před ME, teď náš čeká Wales, který nás prověří. Chtěli jsme si vyzkoušet věci, které jsme trénovali. Ze začátku to trochu skřípalo, ale pak jsme se chytili. Měli jsme dobré fragmenty, vytvořili si dobré šance a dali pěkné góly,“ doplnil Haraslín.

Švédský fotbalista Emil Krafth (vpravo) v souboji s Rasmus Höjlundem z Dánska.

Dánsko, které ve skupině C čeká Anglie, Slovinsko a Srbsko, v Kodani porazilo Švédsko 2:1. O branky se postarali výhradně střelci z Premier League. Skóre otevřel domácí Pierre-Emile Höjbjerg z Tottenhamu, brzy však vyrovnal Alexander Isak z Newcastlu. Až v závěru pak svým 41. reprezentačním gólem rozhodl Christian Eriksen z Manchesteru United.

V duelu dvou zemí, jež se na šampionát neprobojovaly, se opět blýskl Erling Haaland. Norsko díky jeho hattricku porazilo Kosovo 3:0. Kanonýr Manchesteru City již má v národním týmu

San Marino San Marino : Slovensko Slovensko 0:4 (0:3) Góly:

Góly:

8. Rigo

10. Suslov

36. Haraslín

58. Strelec Sestavy:

Colombo – Fabbri (25. D ́Addario), Cevoli, Rossi, Tosi (85. Vitaioli) – A. Golinucci (62. Battistini), E. Golinucci (62. Mularoni) – Berardi (62. Pancotti), Contadini, Sensoli – Nanni (85. Palazzi). Sestavy:

Rodák – Pekarík (46. Obert), Gyömbér (77. Ďuriš), Škriniar (C), De Marco – Rigo (68. Hollý), Hrošovský, Bénes – Suslov (60. Tupta), Strelec (59. Polievka), Haraslín (46. Sauer). Náhradníci:

Zavoli, Amici – Franciosi, Valentini, Pasolini, Gasperoni, Battistini Náhradníci:

Dúbravka, Ravas – Vavro, Duda, Boženík, Kadák, Bero, Lobotka, Kóša. Žluté karty:

78. Contadini, 87. Palazzi Žluté karty:

Rozhodčí: Weinberger – Höfler, Hartl (AUT) Počet diváků: 452

Dánsko Dánsko : Švédsko Švédsko 2:1 (1:1) Góly:

2. Hojbjerg

86. Eriksen Góly:

9. Isak Sestavy:

Ronnow – Kristensen, Andersen, Vestergaard – Bah, Hojbjerg, Norgaard, Maehle – Eriksen – Højlund, Wind. Sestavy:

Olsen – Krafth, Hien, Lindelöf – Eliasson, Saletros, Cajuste, Elanga – Kulusevski, Olsson – Isak. Náhradníci:

Hermansen, Schmeichel – Bruun Larsen, Christensen, Damsgaard, Delaney, Dolberg, Dreyer, Hjulmand, Jensen, Kjaer, Kristiansen, Poulsen, Skov Olsen, Zanka. Náhradníci:

Johansen, Nordfeldt – Ayari, Dahl, Ekdal, Forsberg, Gustafson, Holm, Larsson, Nanasi, Nilson, Starfelt, Svensson, Swedberg, Vinlöf. Žluté karty:

Žluté karty:

38. Isak, 90+2. Cajuste Rozhodčí: Hagenes

Belgie Belgie : Černá Hora Černá Hora 1:0 (1:0) Góly:

44. De Bruyne Góly:

Sestavy:

Casteels – Meunier (46. Castagne), Debast, Faes (46. Witsel), De Cuyper – Vermeeren, Onana (46. Doku) – Bakayoko (46. Trossard), De Bruyne /C/ (46. Mangala), Carrasco (46. Lukebakio) – Openda Sestavy:

Šarkić – Vešović (70. M. Vukčević), Rubežić, Vujačić, A. Vukčević – Brnović, Kuč (61. M. Bakić) – Osmajić, Jovetić /C/ (70. Kosović), Camaj (61. Jovović) – Krstović Náhradníci:

Kaminski, Sels – Engels, Keita Náhradníci:

Petković – Nikić, , Drešković, Bubanja, Janković, Skrijelj, Savićević, Mugoša, D. Bakić Žluté karty:

Žluté karty:

63. Brnović Rozhodčí: Karlsson – Hallin, Johanssonová (SWE)

Francie Francie : Lucembursko Lucembursko 1:0 (1:0) Góly:

43. Kolo Muani Góly:

Sestavy:

Maignan – T. Hernández, Konaté, Upamecano, Koundé – Griezmann, Fofana, Kanté – Mbappé, M. Thuram, Kolo Muani Sestavy:

Moris – Mahmutovic, Chanot, Carlson – Jans, Olesen, C. Martins, S. Thill, Dzogovic – Da. Sinani, Rodrigues Náhradníci:

Samba, Areola – Pavard, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Giroud, Dembélé, Rabiot, Saliba, Zaire Emery, Coman, Clauss, Barcola Náhradníci:

Schon, Fox, Pereira – Ikene, Curci, Jonathans, Philipps, Videira, Lohei, Mustafic, Selimovic, Dardari Žluté karty:

Žluté karty:

41. Carlson Rozhodčí: Visser – Vanyzere, Wyns (BEL)