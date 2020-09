Přírodě neporučíš. Dier si musel odskočit během utkání, cenu pro nejlepšího hráče věnoval toaletě

Londýn Když musíte, tak prostě musíte. A je jedno, že zrovna dotahujete jednobrankové manko v důležitém klání proti městskému rivalovi. Obránce Tottenhamu Eric Dier ve druhé půli zápasu Carabao Cupu proti Chelsea utekl z trávníku a překvapil tím všechny přítomné.

Nikdo nechápal, co se děje. Sáhli snad Spurs ke střídání? Má Dier nějaký zdravotní problém? Šokovaný Mourinho se vydal za svým svěřencem do útrob stadionu, aby zjistil, o co jde. Za chvíli se oba z kabiny vrátili a anglický reprezentant naskočil zpět do hry.

Vysvětlení bizarní situace bylo naprosto jednoduché. Dier si nutně potřeboval odskočit na záchod. „Trenér z toho nebyl nadšený, ale já s tím nemohl vůbec nic dělat. Ozvala se matka příroda,“ prohlásil s úsměvem od ucha k uchu.



DAZN Canada @DAZN_CA Eric Dier took a bathroom break in the middle of the match José Mourinho took exception https://t.co/MTH7pPza4N oblíbit odpovědět

Tottenham během jeho nepřítomnosti přežil velkou šanci soupeře a krátce poté zásluhou Erika Lamely srovnal. O vítězi musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Dier v první sérii nezaváhal a nakonec se mohl se svými kolegy radovat z postupu do dalšího kola.



Navíc obdržel cenu pro nejlepšího hráče, kterou po utkání naaranžoval na záchodovou mísu společně s toaletním papírem. Fotku umístil na sociální sítě s vtipným popiskem: „Skutečný muž zápasu.“

K nezvyklému incidentu se v rozhovoru vrátil také Mourinho: „Musel si odskočit. Snažil jsem se ho akorát trochu popohnat, aby se do hry vrátil co nejdříve. Jinak ale podal famózní výkon. Zároveň mě zaráží, že hráči na takové úrovni musí nastoupit ke dvěma zápasům během 48 hodin. Mělo by se to zakázat, není to lidské.“



Portugalský kouč narážel na velice náročný program, který jeho svěřenci absolvují. V neděli se v rámci Premier League střetli s Newcastlem, už v úterý museli čelit Chelsea.

Ve čtvrtek navíc Tottenham čeká play-off Evropské ligy proti Maccabi Haifa a v neděli opět utkání domácí soutěže na půdě Manchesteru United.



„Nejvyšším fotbalovým představitelům na hráčích a jejich zdraví zřejmě nezáleží, ale mně ano. Eric Dier si ve čtvrtek užije zasloužené volno,“ dodal Mourinho.