Příznivci Lazia zpívali v centru Milána fašistické písně, hajlovali a vzdávali hold Mussolinimu

Milán / Praha Radikální fandové Lazia Řím mají za sebou další skandál. Před odvetným zápasem italského fotbalového poháru proti AC Milán v centru severoitalské metropole totiž hajlovali, zpívali fašistické písně a mávali transparentem na oslavu Benita Mussoliniho.

Poblíž milánského Loretánského náměstí, kam bylo v roce 1945 převezeno Mussoliniho tělo, se zhruba padesát fanoušků Lazia postavilo ve středu s velkým transparentem „Čest Benitu Mussolinimu,“ což by sám o sobě byl trestný čin, neboť Italové „omlouvání fašismu“ považují za zločin, nicméně v posledních letech některé soudy obžalované osvobozovaly, neboť advokáti argumentovali právem na svobodný projev.

Ještě k tomu ale římští příznivci zpívali fašistické písně a zvedali pravé ruce ve smyslu nacistického pozdravu. Celá akce se navíc udála ve středu, následujícího dne je totiž v Itálii slaven státní svátek - Den osvobození od vlády nacistů, a je tak politicky opravdu choulostivou záležitostí.



Lazio fans shouting “Honour to Benito Mussolini” and doing fascist salutes in the streets of Milano ahead of Milan-Lazio



another episode of the Laziale’s racist act after racially abusing Bakayoko at the stadium TWICE without @FIGC blinking an eyepic.twitter.com/DwClVQpCLk