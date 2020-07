Fotbalová liga zná jméno prvního nováčka. Mezi elitou si v příští sezoně zahrají Pardubice

Fotbalisté Pardubic postoupili do první ligy. Východočeši v předposledním 29. kole druhé ligy porazili doma Vyšehrad i díky dvěma proměněným penaltám Michala Hlavatého 4:1 a zajistili si konečné první místo v tabulce, které jako jediné znamená přímý postup do nejvyšší soutěže.

Pardubice mají před posledním kolem druhé ligy v čele tabulky nedostižný náskok šesti bodů před druhým Brnem, které jen remizovalo bez branek v Prostějově.



V Pardubicích se naposledy hrála první liga v sezoně 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků. Dosavadním maximem Východočechů bylo předloňské třetí místo.

„Na tenhle okamžik jsem se strašně těšil a teď nemám slov. Všichni si v létě říkali: to jsou šílenci, s takhle mladým mančaftem budou hrát o záchranu. A my jsme postoupili. Od pátého kola jsme vedli a v zimě jsme si řekli, že to zkusíme. Kluci, kteří byli v kabině, měli sny a touhy a šli si za tím,“ řekl v České televizi pardubický kouč Jiří Krejčí, který vede tým spolu s Jaroslavem Novotným a při zápasech je oficiálně asistentem.

Pardubice vstoupily do souboje s Vyšehradem, který už má jistou záchranu, lépe a v páté minutě je poslal do vedení přesnou hlavičkou po rohu Solil. Pražané ale jinak v první půli drželi s favoritem krok a ve 34. minutě srovnal Černý.

Pardubice - Vyšehrad 4:1 (1:1) Branky: 60. z pen. a 64. z pen. Hlavatý, 5. Solil, 80. Lópes - 34. Černý. Rozhodčí: Lerch - Melichar, Šimáček. ŽK: Zifčák - Kokorovič, Černý, Nitrianský, Čvančara. Diváci: 685 (limit 5000 osob na stadionu).

Domácí působili nervózně a uklidnily je až dvě penalty po pauze v rozmezí necelých čtyř minut, které proměnil Hlavatý. Nejprve po Čvančarově ruce v 59. minutě poslal brankáře na opačnou stranu a poté se prosadil s přispěním břevna. Druhý pokutový kop ale rozhodčí Lerch nařídil chybně, kontakt se odehrál před vápnem. Hlavatý vstřelil 14. gól v druholigové sezoně a ztrácí branku na lídra tabulky kanonýrů Klobásu. Na 4:1 v závěru upravil Brazilec Cadu.

Pardubice nebudou moci hrát ligu na domácím stadionu Pod Vinicí, který nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž. Dočasný azyl by měly najít v Mladé Boleslavi.

„Gratulujeme k postupu a je to pro nás velký závazek připravit jim zázemí pro první ligu, což znamená rekonstruovat Letní stadion,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát (ANO).

Na podzim by mělo zastupitelstvo potvrdit záměr města opravit pardubický Letní stadion, který je zchátralý a rovněž rovněž nemůže hostit zápasy první ligy. V té době už bude mít radnice dokončené výběrové řízení na stavební firmu, která opravu provede.

Brnu by v Prostějově k udržení naděje na první místo nepomohla ani případná výhra. Třetí příčku si definitivně zajistila Dukla Praha, která doma porazila Varnsdorf 2:1. Čtvrtému Hradci Králové už nebylo nic platné ani vítězství 4:1 ve Vítkovicích. Druhá a třetí pozice znamenají účast v baráži proti 14. a 15. týmu z nejvyšší soutěže.

Na barážová dvojutkání ale letos nemusí dojít kvůli výskytu nového koronaviru u několika hráčů prvoligové Karviné. Pokud by se kvůli tomu nemohla v nejvyšší soutěži dohrát skupina o záchranu, podle řádů by z první ligy nikdo nesestoupil a mezi elitu by šel jen vítěz druhé ligy.

Varnsdorf po porážce na Dukle klesl na sestupovou předposlední pozici. O bod na 14. místo se posunul po vítězství 3:0 nad Chrudimí Sokolov, který ale už dříve oznámil, že po sezoně z finančních důvodů druhou ligu opustí.