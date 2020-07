Etiopští klauni i maskot plantážník. Urážlivé názvy týmů nejsou novinkou, změní logo i v hokejové Plzni?

Praha Je rasistické mít v názvu týmu indiána? Nebo slangový výraz pro Číňana? Svět znovu řeší, co je a není přes čáru. Momentálně je ve hře změna názvu týmů hned tří prestižních celků Chicago Blackhawks, Cleveland Indians a Washington Redskins. Není to poprvé v historii.

Světem v posledních týdnech vře téma rasismu a nevyhnulo se ani sportu. Zatímco například fotbalisté z anglické Premier League nastupují v dresech s logem Black Lives Matter a napříč všemi sporty poklekávají sportovci během hymny, jinde řeší změnu názvů týmů.

Největším ‚prohřeškem‘ současných klubů bývá využití indiánů do svých log či názvů. A to se lidem bojujícím za práva menšin nelíbí, vnímají to jako urážlivé. V USA se to nyní týká tří týmů: Chicaga Blackhawks z hokejové NHL, Clevelandu Indians z baseballové MLB a Washingtonu Redskins z NFL.

Jenže není to zdaleka první tým, který indiány do svého týmu využil. Kdo další musel měnit názvy, loga či přímo maskoty?

The Pekin High School Chinks

Středoškolský sportovní tým v Chicagu dlouho nesl název The Pekin High School Chinks, až v roce 1981 někomu došlo, že to asi není úplně v pořádku. Chinks je totiž slangový výraz pro Číňany. Školní bruslařská aréna byla navíc dlouho známá pod názvem „Chink rink“ a tým měl za maskota „pana Bambuse“.