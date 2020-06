Jágr nastoupí klidně za Spartu, když to pomůže Kladnu. Případnou baráž srovnal s popravou klubů z první ligy

Praha Před týdnem získal Jaromír Jágr místo ve výkonném výboru hokejového svazu. V klíčovém orgánu, který řídí český hokej. Ve čtvrtek vystoupil v Praze už i jako člen Národní rady pro sport, kde má svými názory pomáhat jejímu šéfovi Milanu Hniličkovi transparentně rozdělovat finance do sportu. Taky se poprvé vyjádřil k myšlence, že v příští sezoně nastoupí i v jiném týmu než jen ve svém prvoligovém Kladně.

Jak dlouho jste zvažoval nabídku prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále na místo ve výkonném výboru?

Možná řeknete, že už mám víc funkcí než japonská kalkulačka, ale já vím, že s aktivním hokejem jednou skončím. A já bych rád předával svoje zkušenosti a názory dál. Třeba někomu pomůžu. Oslovili mě, jestli chci být součástí svazu a mě tohle téma zajímá. I v Radě pro sport to beru tak, že můžu říct svůj názor. Kdyby tam byli jen odborníci, kteří sport v klubech nikdy nedělali, mohlo by se rozhodovat, aniž by věděli, jestli to bude mít efekt i dole.

Ale s hokejem ještě nekončíte, ne?

Zatím se udržuju, i když jsem nikdy nebyl zastáncem velké přípravy na suchu a šest měsíců bez ledu je pro mě zabíjejících. Jenže sezona skončila hrozně brzo a led nám rozpustili, takže mi nic jiného nezbývá. Pokud budu chtít v kariéře pokračovat, mám výhodu, že hrajeme nižší soutěž. V ní jsou nejdůležitější poslední měsíce a play-off, takže čas mě netlačí. Uvidím, jak se budu cítit. Kdybych nebyl připravený, hrozí zranění.

Nebudu se ptát, jestli to je pravda, ale... Umíte si představit sám sebe v dresu pražské Sparty?

Představit... Tady na tu otázku musím odpovědět přesně, aby to nevyznělo jinak, nebo aby si to někdo nevytáhl z kontextu. Kdyby byl klub zajištěný a bez problémů, tahle myšlenka by v mé hlavě vůbec nebyla. Jenže já mám zodpovědnost i za klub, zaměstnance a mládež. Všechny musím uspokojit. A nejsem člověk, který by řekl, že buď budu hrát jenom za Kladno, nebo ať klub vůbec neexistuje. Musím si dát dohromady plusy a mínusy.

Přičemž plusy by spolupráce se Spartou dávala.

Neřeším vůbec sám sebe. Kdyby jo, dávno nehraju. Odpovím ti na otázku: Dokážu si to představit v jiném klubu, ne jen konkrétně ve Spartě. Ale z jednoho důvodu - že z toho budou profitovat Rytíři. A podmínkou by taky bylo, abych nejdůležitější část sezony, tedy play-off, hrál za Kladno

Jenže zrovna Spartu by někteří vaši fanoušci nemuseli skousnout.

Chápu. Já beru svůj klub jako dítě. A jestli tu je otázka života a smrti, čímž neříkám, že je, tak se třeba musím rozhodnout i jinak než za normální situace. Já ani nevím, jestli budu hrát. Chci pokračovat tak, abych se za výkony nemusel stydět, byl přínosem, ne na obtíž.

Pro Kladno je velkou výhodou, že může postoupit přímo, viďte.

Upřímně říkám, že kdyby se zavedla baráž, byla by to poprava klubů v první lize. Sami moc dobře víme, jak je těžké sehnat peníze na extraligu, natož do první ligy. A výhoda přímého postupu je ta, že konkurujeme klubům, které mají podobné rozpočty. Nevěřím, že v baráži za téhle situace dokáže někdo postoupit.

Máte za sebou jednání poradního orgánu s Milanem Hniličkou, Pavlem Nedvědem a dalšími. Co jste probírali?

Za dvě hodiny jsem získal tolik nových informací... Možná víc než za posledních deset let. Říkal jsem, že největší rozdíl vidím v trenérech. Když já byl mladej, spousta aktivních hráčů se vracela zpátky a trénovali mládež, samotnýmu mi hodně pomohli. Bohužel teď ty finance pro ně chybí. I když hokej milujou, jsou tlačeni do jiné, lépe placené práce.

Můžou tou cestou být pověstné akademie? Kladno tento statut získalo nedávno.

Samozřejmě to je dobrá cesta, jen by do akademií mělo jít více peněz než teď. (akorát že svaz už měsíce slibuje, že počet akademií sníží). Když to spočítáš, máš jedenáct mládežnických družstev, na každé potřebuješ dva trenéry. Jenže akademie ti zaplatí možná tři nebo čtyři. A pak už záleží jen na tvé šikovnosti a podpoře města, kraje a státu, aby ti mládež dotovaly. Náš klub je na výchovu hokejistů odkázaný, trenéři jsou pro nás klíčoví. Nemůžeme si dovolit koupit hotového hráče, musíme ho vychovat.

Je to asi i tom vymyslet funkční systém výchovy, že?

No, jedna věc je mít názor, že se to má dělat jinak. Ale když vidím, jak složitý je sehnat peníze a kolik je sportů, tak vymyslet funkční systém, s kterým budou všichni spokojeni....



Vy ho v hlavě máte?

Já určitě ne.

Dá se srovnat financování v zámoří a v Česku?

Nedá. V zámoří si kluby vydělají samy prodejem lístků, televizních práv, marketingem. Věřím, že 70 procent rozpočtu jim jde z toho a dostanou se do plusových čísel, když to dělají dobře. V Česku je ekonomika slabší, a to mluvím o velice populárním sportu, jako je hokej. Ne o těch ostatních. Tady nejsou lidi zvyklí platit velké peníze za vstupenku. U nás lístky a televizní práva tvoří možná 40 procent rozpočtu. Jinak jsi závislý na městě, státu.

Jak se pandemie dotkla Kladna?

Nemyslím si, že problémy skončí tenhle rok. Možná bude drastičtější ten příští.

Máte názor na kauzu trenéra Martina Stloukala?

Ani se k tomu nechci vyjadřovat. Někteří to odsuzují, někteří schvalují, jenže já si nemyslím, že máš právo člověka nebo trenéra odsoudit během deseti minut – neřeknu motivačního proslovu – ale mělo to tak vyznít. Byl naštvaný, že hráči dva měsíce seděli na zadku, netrénovali, nevyužili té situace a byli líní. Já zažil trenéry daleko sprostější. I ty, kteří v životě neřekli sprosté slovo. Osobně s tím problém nemám, ale co člověk, to názor.

Na někoho to asi bylo příliš vulgární.

Možná to mohl říct slušněji. Ale chtěl předat dětem nějakou zprávu. Nevěřím, že kdyby někdo přišel a mluvil jako profesor z vysoké školy, že ti hokejisti pojmou něco z toho, co řekl. Musíte pochopit, že mluva v hokejové kabině je úplně jiná. Nemám právo nikoho hodnotit, sám s tím problém nemám.

Jiní zase kritizovali údajný rasismus.

Já ten proslov neslyšel. Jen jsem četl, že to někdo kritizuje. Prostě si myslím, že nikdo nemá právo nikoho soudit. Já toho člověka neznám a během osmi minut každý zažil, kdy byl nejhodnější, ale i nejzlejší na světě. To je tak všechno.