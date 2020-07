Boháč Mahomes. Nejdražší hráč amerického fotbalu, který ještě nedávno zářil v baseballu

Kansas City/Praha Je mu teprve 24 let, přesto se hráč amerického fotbalu Patrick Mahomes zapsal do historie. S Kansas City Chiefs podepsal rekordní smlouvu na 12 sezon za 503 milionů dolarů.

Když v letošním 54. Super Bowlu jeho tým prohrával sedm minut před koncem zápasu 10:20, jen málokdo věřil, že Patrick Mahomes a spol. ještě mohou s výsledkem bitvy o titul NFL něco udělat. Chiefs však nedokázali utkání proti San Francisku jen zdramatizovat, ale zvládli skóre dokonce otočit na konečných 31:20 – a po dlouhých 50 letech vybojovat pro Kansas City vzácný pohár Vince Lombardiho.

Byl to právě Mahomes, teprve čtyřiadvacetiletý mladík stále hrající pod nováčkovskou smlouvou, kdo mužstvo za obratem táhl. „Prostě jsem se nevzdával,“ vysvětloval po finále.

Jenže je za tím mnohem víc než jen odhodlanost. I při svém mládí dokázal zaujmout takřka všechny, kdo se kolem amerického fotbalu pohybují. Trenéři vyzdvihují jeho všestrannost, schopnost improvizovat a stále vymýšlet nové a nové strategie. Se 190 centimetry a 100 kilogramy je k nezastavení, ale přitom neskutečně obratný.

Teď se za své výkony dočkal nové smlouvy – a ne ledajaké. S Kansas City Chiefs ji podepsal až do roku 2031, tedy na dvanáct soutěžních sezon. Celková hodnota smlouvy i s bonusy? 503 milionů dolarů, v přepočtu tedy zhruba 11,8 miliardy korun.

„Mé místo v šatně je přímo naproti nejlépe placenému hráči ligy. Bůh mi pořád žehná,“ napsal na Twitter obdivně Mahomesův spoluhráč Tyrann Mathieu poté, co vyšly podmínky nového kontraktu na veřejnost. „On si zaslouží každou penny,“ shodlo se pak několik dalších hráčů napříč celou NFL.

Nejlukrativnější kontrakty 1. PATRICK MAHOMES (americký fotbal, Kansas City Chiefs), od roku 2020 do 2031, celkem 503 milionů dolarů (ročně 42 milionů dolarů) 2. MIKE TROUT (baseball, Los Angeles Angels), 2019–2030, celkem 426,5 mil. (ročně 35,5 mil.) 3. CANELO ÁLVAREZ (box, streamovací platforma DAZN), 2018–2023, celkem 365 mil. (ročně 73 mil.) 4. BRYCE HARPER (baseball, Philadelphia Phillies), 2019–2031, celkem 330 mil. (ročně 25,4 mil.) 5. GIANCARLO STANTON (baseball, Miami Marlins), 2015–2027, celkem 325 mil. (ročně 25 mil.)

Našli se i tací, kdo svůj šok z nečekaně vysokého kontraktu obrátili v žert. „Jedno vím jistě. Můj syn bude quarterback,“ smál se wide receiver Clevelandu Browns Jarvis Landry. „Panebože! Kámo, on si může pořídit vlastní tým,“ byl v šoku z částky Darius Slay z Philadelphie Eagels. „Kámo, jeho plat by pokryl celý tým. Šel jsem říct mámě, aby mu poslala adopční papíry,“ žertoval pak v komentářích.

Mahomes se díky svým výkonům stal takřka okamžitě největší sportovní celebritou v celých Spojených státech. V lize nemá konkurenci, podle expertů je sám definicí moderního quarterbacka a každý nový hráč na této pozici bude srovnáván právě s ním.

„Za svou kariéru jsem měl čest trénovat spousty neuvěřitelných hráčů a zvláštních lidí a Patrick je rozhodně jedním z nich. Nejlepší na tom je, že má kariéru teprve před sebou,“ vyjádřil své nadšení kouč Chiefs Andy Reid.

Dlouho zářil v baseballu

Když Mahomes chytne do ruky míč a předvede pár ze svých kousků, těžko by někdo hádal, že se americkému fotbalu věnuje naplno teprve šest let. Zpočátku šel ve stopách svého otce, dlouholetého hráče MLB. Většinu své sportovní kariéry na střední škole strávil právě baseballem, a ač ho v roce 2014 dokonce draftovali Detroit Tigers, rozhodl se s tímto sportem skončit a místo toho udělat riskantní krok. Takový, který ho mohl stát všechno, na čem dosud tvrdě dřel. Anebo mu také všechno dát. Začal ho zajímat americký fotbal, jemuž postupně úplně propadl.

Kdo by čekal, že mu otec velkou životní změnu bude rozmlouvat, byl by překvapen. Pat Mahomes starší stál za svým synem a do výběru sportu mu vůbec nehodlal mluvit.

Překonává rekordy

Už v prvním roce bylo jasné, že to byla správná volba. Na fotbalovém hřišti zářil. V první sezoně si připsal 15 naběhaných touchdownů, 50 hozených touchdownů, 948 uběhnutých yardů a 4619 naházených yardů.

Zářil i na vysoké škole, odkud si ho vyhlédli z NFL. Ač měl statistiky přímo ukázkové, první volbou draftu nebyl. Na řadu se dostal sice už v prvním kole, ale až jako číslo deset, když si ho vybrali právě Chiefs.

S klubem podepsal čtyřletou nováčkovskou smlouvu v hodnotě 16,42 milionu dolarů. Za pouhé tři roky ale dokázal víc než většina hráčů za celou svou kariéru. Hned v první ostré sezoně naházel jako teprve třetí quarterback historie 50 touchdownů. Za krátkou dobu překonal spousty klubových, ale i ligových rekordů.

Letos výrazně přispěl k tomu, že se Kansas City Chiefs podařilo na floridském Hard Rock Stadium porazit v Super Bowlu San Francisco 49ers a pozvednout nad hlavu nejcennější pohár amerického fotbalu. A odměnou mu je historicky nejlukrativnější kontrakt v dějinách sportu.