První půle se nám nepovedla, podržel nás brankář, je si vědom po těsné výhře Hušbauer

zlín V první chvíli se moc neradoval, protože si nebyl jistý, jestli nestál v ofsajdu. Nechtěl slavit zbytečně. O to větší radost slávistický fotbalista Josef Hušbauer cítil, když jeho trefu potvrdil i videorozhodčí.

Josef Hušbauer svým gólem z 69. minuty zařídil vítězný vstup mistra do nové sezony. Slavia díky němu vyhrála ve Zlíně 1:0.

„Věděli jsme, že když dáme gól, měli bychom to už udržet,“ poznamenal Hušbauer, který vedle branky připravil svým spoluhráčem další vyložené šance. I proto jej trenér mistra Trpišovský označil za muže zápasu.

Skóroval jste poté, co jste získal odražený míč. Měl jste dokonalou představu, jak chcete zakončit?

Ne. Byl tam šrumec, odráželo se to. Hlavně jsem chtěl trefit bránu mimo dosah brankáře Dostála, protože vím, že se roztahuje.

Branku jste trefil, ale moc jste se neradoval. Proč?

Stál jsem tam sám, takže jsem si myslel, že stojím v ofsajdu. V prvním chvíli jsem nevěděl, jestli gól bude platit, proto jsem moc neslavil.

Vaše trefa završila narůstající tlak Slavie. Cítil jste, že bude stačit na výhru?

První půle se nám nepovedla. Mohli jsme prohrávat, podržel nás brankář. O půli jsme si to vyříkali a šli do toho. Měli jsme víc ze hry a věděli jsme, že když skórujeme, měli bychom to udržet.

Zlín na vás na začátku zápasu vletěl a vytvořil si vyložené šance. Překvapilo vás to?



Zlín začal dobře a hodně presoval. Na všechno jsme měli málo času, z toho vznikaly naše chyby a nepřesnosti. Moc jsme nedokázali udržet balón.

Domácím po přestávce docházely síly. Sázeli jste na to?

O půli jsme si říkali, že s takovým tempem těžko vydrží celý zápas. Bylo jen na nás, jestli toho využijeme.

Na jaře jste ve Zlíně prohráli 0:1, nyní jsme mu porážku oplatili. Můžete oba zápasy srovnat?

Byly hodně podobné. Rozdíl byl akorát v tom, že tentokrát jsme první gól nedostali my, ale naopak jsme ho dali.