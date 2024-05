Ahoj, tady Kylian. Mbappé oznámil odchod z PSG, blíží se přesun do Realu?

Kylian Mbappé francouzský fotbalový útočník Datum a místo narození: 20. prosince 1998, Paříž Státní příslušnost: Francie Výška a váha: 178 cm, 75 kg Post: útočník Klub: Paris St. Germain (od 2018) Předchozí působiště: Monako (2015-18) Počet reprezentačních startů/gólů: 77 zápasů, 46 gólů Největší úspěchy: mistr světa 2018, stříbro z MS 2022; vítěz Ligy národů 2021; finalista Ligy mistrů 2020; 7x vítěz francouzské ligy (2017-20, 2022-24), 3x vítěz Francouzského poháru (2018, 2020-21); zlato na ME do 19 let 2016 Ocenění: nejlepší mladý hráč na MS 2018; 3x francouzský fotbalista roku (2018-19, 2022); držitel státního vyznamenání rytíř Řádu čestné legie Rodina: svobodný Ostatní: Jeden z nejlepších současných fotbalistů, vyniká rychlostí, zrychlením i driblingem. Pochází ze sportovní rodiny – jeho otec, původem z Kamerunu, je fotbalový trenér, matka, pocházející z Alžírska, byla házenkářkou a mladší bratr Ethan hraje také za PSG. Absolvoval fotbalovou akademii v Clairefontaine-en-Yvelines, ve francouzské lize debutoval v dresu Monaka v 16 letech v prosinci 2015, pár dní po sedmnáctinách vstřelil první gól. Týden před osmnáctými narozeninami dal první hattrick. V národním týmu Mbappé debutoval v březnu 2017 v kvalifikaci s Lucemburskem a stal se druhým nejmladším francouzským reprezentantem v historii. Na MS v Rusku 2018, které Francie vyhrála, dal čtyři góly a stal se po Pelém teprve druhým teenagerem, jenž skóroval ve finále. O čtyři roky později vstřelil ve finále jako druhý hráč hattrick a s osmi góly se stal nejlepším kanonýrem šampionátu, Francouzi ale prohráli na penalty s Argentinou. Letos v únoru média informovala o tom, že se už dohodl na smlouvě s Realem Madrid. O jeho odchodu do Realu se spekulovalo už několikrát, přestože předloni v létě podepsal s PSG dvouletou smlouvu s opcí na rekordních 630 milionů eur hrubého (asi 15 miliard korun). Teď odchod z PSG definitivně potvrdil. Letos dovedl PSG k 12. ligovému titulu a s týmem tento týden vypadl v semifinále Ligy mistrů s Dortmundem. S osmi brankami je společně s Harrym Kanem z Bayernu, který také vypadl v semifinále, nejlepším střelcem tohoto ročníku Ligy mistrů. S 255 soutěžními góly je suverénně nejlepším střelcem v historii pařížského klubu. (ČTK)