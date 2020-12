PSG rozdrtilo Basaksehir, Neymar vstřelil hattrick, postup vybojoval Real i Atlético

Paříž Fotbalisté Bergama v posledním kole základní skupiny Ligy mistrů zvládli přímý souboj o postup s Ajaxem a po výhře 1:0 v Amsterodamu prošli do osmifinále. Dohrávku úterního zápasu mezi Paris St. Germain a Basaksehirem, který se nedohrál kvůli údajnému rasismu rozhodčího, zvládl domácí celek a díky Neymarovu hattricku vyhrál 5:1.

Utkání v pařížském Parku princů bylo v úterý přerušeno po asi 13 minutách poté, co jeden z asistentů rozhodčího údajně rasisticky urazil asistenta tureckého celku. Hráči Basaksehiru na protest odešli od šaten a podpořili je i domácí fotbalisté. Utkání bylo přeloženo na dnešek a incidentem se začala zabývat UEFA.

Na úvod dohrávky utkání skupiny H hráči obou celků i nově delegovaní rozhodčí Makkelie, Diks a Boniek, kteří nahradili původní rumunskou trojici, poklekli na protest proti rasismu. Na prázdných tribunách také visely transparenty proti rasismu a na podporu asistenta Basaksehiru.

Zápas poté dopadl velmi jednostranně. O vítězství finalisty minulého ročníku rozhodl třetím hattrickem v Lize mistrů Neymar a víc třígólových zápasů v soutěži už mají jen Cristiano Ronaldo s Messim po osmi. Tři hattricky mají na kontě také Lewandowski, Gómez, Filippo Inzaghi a Luiz Adriano.



O zbývající dva góly domácích, kteří měli osmifinále jisté už před dohrávkou, se postaral Mbappé a Paris St. Germain jen o dva zásahy zaostal za klubovým rekordem, kterým je v pohárech tři roky staré vítězství 7:1 nad Celticem. Pařížané díky výhře prošli do play off z prvního místa, druhé bylo Lipsko.

Bergamu cestu za účastí v jarní části Ligy mistrů usnadnil v 79. minutě záložník Gravenberch, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výhru hostům poté zařídil pět minut před koncem Muriel a Atalanta i při druhé účasti v Lize mistrů postoupila do play off. Do vyřazovací části doprovodila vítěze skupiny Liverpool.

6. kolo základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina D:

Ajax Amsterodam - Bergamo 0:1 (0:0)

Branka: 85. Muriel. Rozhodčí: Del Cerro - Yuste, Alonso - Marínez (všichni Šp.). ČK: 79. Gravenberch (Ajax).

Midtjylland - Liverpool 1:1 (0:1)

Branka: 62. Scholz z pen. - 1. Salah. Rozhodčí: Letexier - Rahmouni, Gringore - Turpin (všichni Fr.).

1. Liverpool 6 4 1 1 10:3 13 2. Bergamo 6 3 2 1 10:8 11 3. Ajax Amsterodam 6 2 1 3 7:7 7 4. Midtjylland 6 0 2 4 4:13 2

Skupina H:

Paris St. Germain - Basaksehir 5:1 (3:0)

Branky: 21., 38. a 50. Neymar, 42. z pen. a 62. Mbappé - 57. Topal. Rozhodčí: Makkelie - Diks (oba Niz.), Boniek (Pol.) - Di Bello (It.).