Rázný náhradník z Interu: dostal druhou červenou, přitom šest let nechytal

Na začátku roku, bylo to v lednu po utkání s Cagliari, vyběhl z lavičky na trávník, aby ironicky pogratuloval rozhodčímu k jeho výkonu. Vyloučili ho. Tommaso Berni je fotbalový brankář Interu Milán, který už přes šest let nenastoupil do jediného zápasu. Přesto v neděli dostal už druhou červenou kartu v sezoně.

Dřív rebel, pak velký šéf. Sivok končí, vrátí se do Sparty? Bylo to zhruba po hodině hry v ligovém zápase proti Parmě. Sudí Fabio Maresca pomalu kráčel ke střídačkám, kde tropil nepřístojnosti právě rezervní gólman hostů. Když šlapal po schodech z tribuny, kde coby náhradník seděl, trochu se divil. S rouškou nasazenou na půl žerdi koulel očima a u čtvrtého rozhodčího jako by se chtěl ještě ujistit: „To jste fakt vyloučili mě?“ Bylo to za nesportovní chování. Nemístné poznámky, nadávky. Za co také jiného, když na hřiště Berni už pár let vůbec nevkročil. Nekonvenčnímu týpkovi s vyholenou hlavou a vousy táhne na osmatřicet a v Interu je brankářem číslo tři. „Možná se to nezdá, ale Tommaso je workoholik. Nevynechá jediný trénink, pomáhá mladým, tmelí partu,“ stojí v jeho profilu, který před rokem vyšel v deníku Corriere della Serra. Berni v akademii Interu vyrostl, dokonce na mládežnické úrovni reprezentoval Itálii, ale přechod mezi dospělé nezvládl. Neprosadil se v anglickém Wimbledonu, pak tři roky chytal druhou ligu v Ternaně, jakmile ale udělal krok výš, seděl. V Laziu, Braze, Turíně i v Sampdorii, kde naposledy nastoupil do soutěžního zápasu: bylo to 28. října 2012, skoro před osmi lety, proti Cagliari. Tenkrát jednou inkasoval a jeho tým prohrál. V italské Serii A si za celý život připsal jen devět startů, v létě 2014 rád kývl na nabídku svého milovaného Interu. „Berni je vážně trochu atypický fotbalista. Miluje literaturu a hudbu, sám hraje na kytaru. Život mu prý změnila kniha Snila jsem o Africe od spisovatelky Kuki Gallmannové,“ píše Corierre della Serra. Proto si také Berni vzal partnerku Lunu v Keni při svatebním obřadu podle tradic kalendžinského etnika Pokotů. „Plyne to z jeho touhy po duchovnu, chuti zkoumat starobylá místa, na nichž hledá stopy původu lidstva,“ dočtete se o něm. Práci však kvůli svým rozmanitým zálibám nefláká. Každý den přijíždí do tréninkového centra v Appiano Gentile, maličké obci, která leží asi půl hodiny jízdy na severozápad od Milána. Pro Inter žije. A když zrovna nezasedne na lavičku, aby kryl záda Samiru Handanovičovi, spolehlivé jedničce, klidně na San Siro vyrazí zafandit do kotle. I proto ho fanoušci milují. Je jedním z nich.