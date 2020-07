Messi pokořil další metu, nálada v kabině Barcelony je ale špatná. Asistent Sarabia ztrácí respekt hráčů

Podle některých statistiků jich má díky 27 brankám v B-týmu Barcelony a mládežnických výběrech své rodné země 727, oficiální ale toto číslo není.



Držitel rekordních šesti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa je spolu s Portugalcem Cristianem Ronaldem jediným aktivním hráčem, jenž se přes tuto metu dostal, Messimu ale stačilo k pokoření tohoto zápisu o 112 utkání méně než portugalské superhvězdě.

Historicky nejúspěšnějším střelcem je česko-rakouská legenda Josef „Pepi“ Bican. Ten v mládí nastupoval v barvách rakouské reprezentace, v roce 1934 se stal nejlepším střelcem rakouské ligy.

O tři roky později odešel do Slavie, jíž zůstal až na krátkou štaci ve Vítkovicích a Hradci Králové věrný do konce kariéry. V 530 zápasech vstřelil oficiálně 805 branek, což z něj dělá s průměrem 1,51 gólu na zápas nejefektivnějšího fotbalistu v dějinách.



I přestože Messi v aktuálním ročníku španělské ligy překonal další rekord, když ve 12 sezonách La Ligy v řadě vstřelil aspoň 20 branek a je aktuálně lídrem tabulky střelců soutěže (22 tref, navrch vede se 17 asistencemi také mezi nahrávači) o pět gólů před Karimem Benzemou z Realu, nálada v táboře Katalánců má k ideálu hodně daleko.

Barca v posledních čtyřech utkáních třikrát remizovala a na prvním místě tabulky ji o bod překonal Real Madrid, který má navíc k dobru dnešní dohrávku proti Getafe.



Nedobré rozpoložení „Blaugranas“ zachytily i televizní kamery během remízového zápasu proti Celtě Vigo (2:2).

Během občerstvovací pauzy udílel asistent hlavního trenéra Quiqueho Setiéna – Eder Sarabia – pokyny svým svěřencům, Messi ho ale celou dobu ignoroval a poodešel z hloučku hráčů.

