Vaclík po vstupu do Klubu ligových brankářů: V začátcích kariéry jsem na sto nul nikdy nemyslel

Sevilla Brankář fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík v začátcích kariéry nikdy nepomyslel na to, že by jednou mohl vychytat sto čistých kont v nejvyšších soutěžích. Jednatřicetiletý gólman Sevilly si hodně váží vstupu do československého Klubu ligových brankářů, který rozšířil jako 23. člen po úterním vítězství 3:0 na hřišti Leganés ve španělské lize.

„Moc si vážím, že jsem se dostal mezi takovou společnost. Rekordman Čechíno (Petr Čech), který má 248 nul, je těžko překonatelný, ale ještě bych rád nějaké nuly přidal. Měl jsem štěstí na spoluhráče a týmy. Chytal jsem v klubech, které dokázaly vyhrávat zápasy s nulou vzadu. Je to součet všeho dohromady," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK. Na začátku kariéry měl jiné cíle. „Mými sny bylo spíš chytat ligu, pak jednou za nároďák a v Champions League. Nikdy mě nenapadlo, že by se mohlo povést sto nul. Člověk musí mít bližší cíle, tenhle je hodně dlouhodobý, mě to trvalo skoro devět let," prohlásil devětadvacetinásobný reprezentant. Čisté konto číslo 99 vychytal při domácí remíze s mistrovskou Barcelonou, pak inkasoval ve Villarrealu (2:2) i doma proti Valladolidu (1:1). „Víc mě mrzelo, že jsme ztratili body, které se úplně ztratit nemusely. Hlavně v tom domácím zápase. V Leganés jsme konečně získali tři body a trochu odskočili konkurentům na místech zaručujících Ligu mistrů," uvedl Vaclík, jehož tým po 33 kolech La Ligy drží čtvrté místo v tabulce. Podle něj ve Španělsku ani v Seville netušili, že existuje nějaký Klub ligových brankářů. „Bavil jsem se jen s naším trenérem gólmanů, že mám 99 nul a čekám na stou. V klubu to asi nikdo jiný nevěděl, takže ani ten tlak nebyl tak veliký, že by se mě na to všichni vyptávali," řekl s úsměvem ostravský rodák, který udržel 34 čistých kont v české lize, 46 ve švýcarské a 20 ve španělské.

„Před touto sezonou jsem věřil, že by se stovka mohla povést. Chybělo mi 12 nul, tak jsem si říkal, že když bude sezona dobrá, může se to stihnout. Jsem rád, že to vyšlo,“ doplnil bývalý brankář Žižkova, Sparty nebo Basileje. Premiérovou ligovou nulu si připsal v srpnu 2011, kdy pomohl Viktorii Žižkov k vítězství 1:0 nad pražským rivalem Duklou. „Na to rád vzpomínám, protože to byla zároveň i moje první ligová výhra,“ podotkl Vaclík. Ze stovky nul pro něj byla zřejmě nejzásadnější ta v září 2018. Tehdy se Sevillou doma porazil Real Madrid 3:0, přestože noc před utkáním probděl v nemocnici se zraněnou dceru. „Tohle čisté konto bych asi vypíchnul, co se týká všech okolností v zápase a před ním. Tahle nula byla pro mě asi nejemotivnější,“ konstatoval český Fotbalista roku 2018.