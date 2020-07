Vlastenka, nebo rasistka? Fotbalistka prý jako jediná neklečela u hymny, vše je ale jinak

Náhradní brankářka Samantha Murphyová se stala symbolem těch, kterým se kampaň Black Lives Matters nelíbí a zároveň terčem těch, kteří ji podporují. Důvod? Při americké hymně jako jediná nepoklekla. Bylo to ale celé trochu jinak.

Svět obletěla fotografie z utkání Národní fotbalové ligy žen, na níž všechny hráčky při hymně klečely, až na jednu, která hrdě stála s rukou na srdci. Sociální sítě se rázem rozdělily na dvě strany. „Jsi moje hrdinka,“ stálo v jedné zprávě. „Pravá vlastenka,“ hlásilo se ve druhé. Další lidé ji však na druhou stranu označili za rasistku. Jenže jak to celé bylo?

Murphyová se opravdu hrdě hlásí k vlastenectví, ale proti samotné kampani nic nemá. Ba naopak. Během rozcvičení trénovala v triku s nápisem Black Lives Matter, při vyhlašování jmen společně s ostatními klečela na podporu proti rasové diskriminaci. Jako správné vlastence jí ale nebylo příjemné klečet i u národní hymny. Během té se tedy postavila.

Samantha Murpyhová při vyhlašování jmen klečela

Udělala vlastně přesně to, co odpůrci vyčítali Colinovi Kaepernickovi, který byl vůbec prvním, kdo si u hymny poklekl. Tehdy to amerického fotbalistu stálo kariéru. Nešlo o vyjádření solidarity, ale o to, že to udělal u hymny, což mu vyčetl i americký prezident Donald Trump.

Jenže sociální sítě nezajímá pravda a okolnosti u fotek vytržené z kontextu. Vidí hráčky klečet a jedinou stát, nikoho už nenapadne podívat se na další a zjistit, jak to ve skutečnosti bylo. Murphyová se tak stala terčem i modlou, aniž by o to stála. Navíc při hymně nestála jako jediná, na neoříznuté fotografii je jasně vidět, že stojí i trenéři a realizační tým, ale s nimi by to při propagandě obou stran tolik nezaujalo...