Plzeň o finále: Mrzí nás, co se stalo, udělali jsme maximum. Reaguje i Sparta

To její fanoušci chvíli po skončení finálového duelu ve středu večer nakráčeli na trávník jako první. Zatímco organizátoři uprostřed hřiště připravovali pódium pro vítěze, skupinka domácích chuligánů si to rozvážným krokem štrádovala směrem ke sparťanským sektorům, aniž by se jim v tom pořadatelé snažili aktivně bránit.

Nechutné scény poškodily celý český fotbal a jeho fanoušky.

„Při organizaci utkání jsme přitom postupovali v souladu se všemi doporučeními a pokyny pořadatele (FAČR) a vyvinuli v této oblasti maximální úsilí. Směrem k fanouškům jsme opakovaně komunikovali, že si nepřejeme jejich vstup na hrací plochu,“ přesvědčuje Plzeň, která své prohlášení ve čtvrtek zveřejnila prostřednictvím agentury ČTK.

Na trávníku došlo k bitkám mezi fanoušky, které v přímém přenosu sledovali i diváci v České televize. Do jejího studia poblíž hrací plochy pak dokonce z tribuny přiletěla plastová židle.

„Vnímáme, že celý fotbal musí situaci řešit, aby se podobné scény v budoucnu už nikdy neopakovaly. A povedeme v tomto směru také interní kroky i ve vztahu k našim fanouškům,“ ujišťuje Plzeň.

Co přesně a proč se ve středu večer na stadionu ve Štruncových sadech stalo, aktuálně vyhodnocují policisté i samotný pořadatel, kterým je zmiňovaná fotbalová asociace. S výsledky vnitřního šetření by měl být seznámen i její výkonný výbor.

Teď se každopádně směrem k FAČR valí hlasitá kritika.

„Naše názory, komentáře a postřehy jako vždy předneseme až před disciplinární komisí, která se událostmi finále bude zabývat,“ uvedl pro iDNES.cz Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Trenér Brian Priske už ve středu večer uvedl, že se po zápase s hráči necítili bezpečně.

Přitom před rokem bylo finále ozdobou. Hrálo se na Letné, polovinu kapacity na sparťanském stadionu obsadili slávisté a celé utkání se obešlo bez excesů. Předseda FAČR Petr Fousek následně chválil: „Výborná organizace!“

Letos z irského Dublinu, kde se účastnil jednání Výkonného výboru UEFA a finále Evropské ligy, pouze na dálku sledoval, jak se v Plzni repete loňského úspěchu hrubě nevyvedlo.

Asociace v prohlášení uvedla, že se bezpečnostní služba nejprve snažila situaci po utkání řešit bez aktivního zapojení policie. Tu pak o součinnost dle zákona o podpoře sportu požádal bezpečnostní manažer ve chvíli, kdy na hrací ploše reálně hrozil hromadný střet příznivců obou klubů a docházelo i k dalším výtržnostem.

„Několik osob, které na policisty útočily, jsme přímo na hrací ploše omezili na osobní svobodě,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová.

„Jestli bychom si z toho všeho jako fotbal měli odnést něco pozitivního, měla by to být širší diskuse s členy zákonodárného sboru,“ poznamenal ještě Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

„Musíme si ukázat, jaká v tuhle chvíli je z pohledu legislativy pozice bezpečnostních agentur na fotbalových stadionech, jestli existuje něco jako návrh jednotného postupu v kritických situacích. Často se mluví o práci s davem, jenže my říkáme, že práce s fotbalovým davem je něco docela jiného. Jsme nicméně rádi, že z hovorů, které na různých úrovních probíhají už od jara, cítíme zájem a ochotu napojit se na fotbalové prostředí a problémy řešit,“ doplnil.