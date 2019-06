Reyes nemá být hrdinou, reaguje na jeho smrtelnou autonehodu legendární Canizares

Madrid V sobotu zasáhla španělský fotbal velmi smutná zpráva. Při autonehodě zahynul pětatřicetiletý José Antonio Reyes, který pětkrát vyhrál Evropskou ligu (dvakrát s Atlétikem Madrid a třikrát se Sevillou), působil i v Realu Madrid či Arsenalu, několik let reprezentoval. Na to však nebrala ohledy dlouholetá obora Španělska brankář Santiago Canizares. „Řídit v takové rychlosti je trestuhodné. Při nehodě byly kromě řidiče i další oběti. Ale to neznamená, že nelituji toho, co se stalo. Modlím se za jejich duše,“ nebral si servítky.

Nehodu, při níž s vozidlem v téměř dvousetkilometrové rychlosti (o osmdesát víc, než je povoleno) vyletěl z dálnice, nepřežili ani jeho dva bratranci.

K tragické události začala kondolovat spousta osobností a na Twitteru k ní svůj vzkaz přidal i bývalý slavný brankář a Reyesův spoluhráč z reprezentace Santiago Canizares. „Reyes si nezaslouží pocty jako hrdina,“ napsal Canizares ostře. Příval odsuzujících reakcí ho donutil příspěvek rozšířit o vysvětlení. „Řídit v takové rychlosti je trestuhodné. Při nehodě byly kromě řidiče i další oběti. Ale to neznamená, že nelituji toho, co se stalo. Modlím se za jejich duše,“ dodal.

Canizares svým prohlášením řadu lidí naštval. Ale možná také někoho zachrání před tím, aby kvůli nepřiměřené jízdě dopadl jako Reyes a jeho spolujezdci.