Fotbalisty Zlína nově povede bavič fotbalového prostředí Csaplár

zlín Fotbalisty Zlína bude v příští sezoně trénovat Josef Csaplár, jenž naposledy působil v Příbrami. „Ševce“ po dubnovém odvolání Romana Pivarníka vedl v ligové nadstavbě dočasný kouč Jan Kameník.

„Hodnotím to jako pozitivní krok. Na Moravě jsem ještě nepůsobil, takže to pro mě bude zajímavé. Těším se, že poznám nové lidi, ale hlavně bych rád klubu něco přinesl a něčím se taky od klubu, města či kraje obohatil,“ uvedl na webu Fastavu Zlín šestapadesátiletý Csaplár. V Příbrami po dvouletém působení skončil v březnu.



„Na prvním místě bych měl poznat prostředí co možná nejlépe, zmapovat si situaci a teprve pak se pouštět do nějakých změn, budou-li nutné. Možná by to chtělo některé věci změnit. Může to být i jeden z důvodů, proč mě Zlín angažoval,“ prohlásil Csaplár.

Ve Zlíně bude už čtvrtým trenérem v tomto kalendářním roce. V polovině ledna odešel Michal Bílek k reprezentaci Kazachstánu a nahradil ho Pivarník.



Ten byl odvolán po čtvrt roce po závěrečném 30. kole základní ligové fáze, v níž klub obsadil deváté místo.

Ve skupině o postup do předkola Evropské ligy vedl mužstvo dosavadní asistent Kameník a s týmem prošel přes Olomouc do finále, v němž Zlín nestačil na Mladou Boleslav.

Csaplár začal trenérskou kariéru v Příbrami. Největšího úspěchu dosáhl v Liberci, který ve dvojici s Ladislavem Škorpilem dovedl v roce 2002 k prvnímu mistrovskému titulu v klubové historii.

Poté působil v pražské Slavii, Panioniosu Atény, Wisle Plock, Viktorii Žižkov, u české reprezentace do 17 let, znovu v Liberci a od roku 2017 v Příbrami, kterou loni dovedl zpět do první ligy.

V polovině března ho ve středočeském celku vystřídal Roman Nádvorník.

Csaplár vybíral z několika nabídek. „Byly nějaké možnosti hned poté, co jsem skončil v Příbrami. Ať to bylo tady, nebo ze zahraničí v Polsku nebo na Slovensku. Nabídka Zlína mi ale připadala nejzajímavější. Byla konkrétní,“ konstatoval.



Nové angažmá mu připomíná působení pod Ještědem.

„Postavením klubu v kombinaci se zázemím mi to vrací vzpomínky na Liberec. Mám z toho dobré pocity, jako by to bylo znamení. Něco symbolického,“ uvedl Csaplár, jenž se obklopí současným realizačním týmem.