KOMENTÁŘ: Sudí se všem vysmáli v přímém přenosu. V lize svými chybami udrželi Příbram i Karvinou

To byly prachy Jardy? Ne, to byly moje peníze, Ivana! Legendární hlášku z populární divadelní hry Ivánku, kamaráde připomnělo dění v odvetách baráže o záchranu, resp. postup do první fotbalové ligy.

Setrvání v nejvyšší soutěži si zajistily Karviná i Příbram, kterou vlastní onen Jarda (Jaroslav Starka).

Televizní záběry přitom odhalily sudí hrubě chybovat, čímž odkázali jejich soupeře Jihlavu a Brno k další sezoně ve druhé lize.

Skandální byl především výkon hlavního rozhodčího v duelu Příbram - Brno (0:0) Petra Ardeleána, který důležitý zápas pískal i přesto, že ve finále MOL Cupu mezi Slavií a Baníkem pochybyl před úvodním vítězným gólem Slavie.

Jaroslav Starka.

A také jeho asistenta na pomezí Michala Myšky, který slibně se rozjíždějící akce Brna zastavoval máváním pochybných ofsajdů. Po remíze 3:3 v Brně se tak ze záchrany radovala Příbram.



Zatímco Brno i přes křivdy působilo docela smířeně, odveta mezi Jihlavou a Karvinou (1:1) vzbudila pořádnou zlobu.

Domácí tým vyčítal hlavnímu sudímu Martinu Nenadálovi, že nevyloučil dva hostující hráče, kteří nedovoleně zabránili Jihlavě ve skórování. A to sudí navíc hráče Jihlavy deptali častými otočenými verdikty.

Kapitán domácího týmu Lukáš Vaculík o rozhodčích prohlásil, že jsou „prodejné ku*vy bez špetky studu“.

Jeho otec a majitel klubu František Vaculík zase mluvil o tom, že si Karviná postup zajistila v zákulisí, a proto přemýšlí, že z fotbalu odejde.

Kouč Jihlavy Radim Kučera se slzami v očích povídal, že jeho hráči hráli 180 minut baráže (první zápas Karviná vyhrála 2:1) proti čtrnácti mužům na hřišti, tedy i rozhodcovským trojicím.

Jihlavský kapitán Lukáš Vaculík kritizuje sudího Martina Nenadála.

Ligová fotbalová asociace zavedla baráž nově před touto sezonou kvůli tomu, aby měli šanci postoupit do nejvyšší soutěže hned tři týmy.



Rozhodčí však svými přešlapy naznačili, že do nejvyšší soutěže zřejmě bude postupovat každoročně pouze jediný tým.

Však se brněnský kapitán Lukáš Magera před odvetou obával, co jeho tým bude v Příbrami čekat. Zvlášť když v baráži zcela nepochopitelně chybělo video, takže verdikty sudích nešlo opravovat.

Ještě smutnější je, že nebyl sám, kdo se výkonu rozhodčích na hřišti Jardy (Starky) bál. Vždyť i jejich šéfové byli celou sezonu mnohým fanouškům jen pro smích.

Jenže mocný funkcionář Roman Berbr se může usmívat, jak jde všechno podle plánu, protože kluby z první a druhé ligy se mu nedokážou postavit.

Nikdo se proto nemůže jihlavským a brněnským zástupcům divit, že ztrácejí motivaci v příští sezoně bojovat o nejvyšší soutěž znovu, když přímý postup má dle jejich čerstvé zkušenosti zajištěn zřejmě jen jeden tým z šestnácti.