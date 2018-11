Ronaldo se trefil proti svým, porážce ale nezabránil. Mourinho provokoval diváky

TURÍN/PRAHA Jako by tento tým byl k velkým obratům předurčen. Už ve finále Ligy mistrů 1998/1999 prohrával Manchester United ještě v 91. minutě s Bayernem Mnichov 0:1. Následně ale utkání ještě v základní hrací době otočil a zvítězil 2:1. Něco podobného se Rudým ďáblům povedlo i ve středu.

Karty byly rozdány následovně. Na straně domácích Juventus Turín, v jejichž čele stojí jeden z nejlepších hráčů planety Cristiano Ronaldo, který má za sebou bohatou minulost v dresu United. Na druhé straně svěřenci trenéra Josého Mourinha, zatím neprožívající sezonu, jíž by se mohli chlubit.

Branka Cristiana Ronalda:

Podobně to vypadalo i na hřišti. Jedinou branku turínských vsítil hvězdný Portugalec, a dlouho se zdálo, že to bude i vítězný zásah. Navíc Juventus měl další šance, jenže ty buď končily mimo branku, případně je chytil brankář David De Gea.

Jenže hráči ze severu Anglie mají patent na obraty, což předvedli i tentokrát. V 86. minutě proměnil přímý volný kop Juan Mata, načež o čtyři minuty se po centru z přímého kopu trefil do vlastní sítě turínský Leonardo Bonucci .

Po utkání vzbudilo nejvíce kontroverzí chování trenéra United Josého Mourinha, který bouřlivě slavil vítězství, navíc ukazoval divákům, že je špatně slyší.

To nenechalo chladným právě domácího Bonucciho, který se na trenéra Manchesteru zle obořil, a nakonec musel Mourinha ze hřiště odvést delegát UEFA a realizační tým Rudých ďáblů.

Branky United a chování trenéra Josého Mourinha:

ICYMI: Man United beat Juventus 2-1 in Turin, thanks to the late goals from Juan Mata's freekick and an own goal by Alex Sandro. Cristiano Ronaldo scored to give Juve 1-0 lead but Mourinho United fought back to seal a stunning comeback. #MUFC #GGMU pic.twitter.com/NHJPLtAEYt