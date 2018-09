Když žák zastíní svého učitele. Mourinho prohrál v poháru s týmem vedeným Lampardem

Pod rostoucím tlakem se ocitá trenér Manchesteru United José Mourinho. Úterní porážka s Derby County 2:3 na penalty ve třetím kole Carabao Cupu (anglický Ligový pohár) je další nepříjemností na startu sezony. Svěřenci výstředního portugalského lodivoda v Premier League ztrácejí už po úvodních šesti zápasech osm bodů na vedoucí Liverpool. A navíc to stále více vře také v kabině Rudých ďáblů.

Pro slavný manchesterský klub byl úterek pořádně hořkým dnem. Vše začalo tím, že byl francouzský záložník Paul Pogba zbaven funkce zástupce kapitána. Podle Mourinha to však nesouviselo s nedávnou kritikou herního stylu United z úst mistra světa z ruského šampionátu.

„Nejsou za tím žádné rozpory ani problémy,“ řekl novinářům Mourinho naštvaně s dovětkem, že svoje rozhodnutí dále nechce vysvětlovat. Porážka s Derby County, jež vede legendární záložník Chelsea Frank Lampard, přišla pouhé tři dny po domácí ligové remíze s Wolverhamptonem (1:1), která poslala United na nelichotivé sedmé místo se ztrátou osmi bodů na vedoucí Liverpool.

„United mají průměrné výsledky, navíc nejsou schopni vyhrát doma. Nerad je vidím nekonkurenceschopné,“ zhodnotil jejich situaci dlouholetý obránce Arsenalu Martin Keown.

„Jsem příjemně překvapený, náš tým předvedl úžasný výkon,“ řekl po zápase čtyřicetiletý Lampard, jenž pod Mourinhovým vedením vyhrál coby hráč dvakrát Premier League.

Mourinho vypadá jako by s hráči válčil

José Mourinho udělal před utkáním s Derby County v sestavě hned devět změn oproti zmíněnému ligovému souboji. To mu však nijak výrazně nepomohlo. Rudí ďáblové se sice zásluhou Juana Maty dostali do vedení, fanoušky na Old Trafford ale zmrazili přesnými zásahy Harry Wilson a Jack Marriott.

V páté minutě nastavení se sice podařilo poslat zápas do prodloužení přesnou hlavičkou Marouanu Fellainimu, domácí ale blamáž neodvrátili a padli po penaltovém rozstřelu. Nešťastníkem se stal v osmé sérii Phil Jones, který jako jediný tváří v tvář brankáři soupeře selhal.

Zklamaný kouč Manchesteru José Mourinho.

„Pokutové kopy jsou loterie, vždycky někdo musí minout či trefit brankáře. Když začínala šestá série, věděl jsem, že budeme v problémech. Na penaltu totiž byli připraveni Phil Jones s Erikem Baillym,“ okomentoval rozstřel Mourinho a nepřímo tak naznačil, že svým hráčům v daný moment nevěřil.

Jistě, upřímnost se cení, na druhou stranu...

„José vypadá, jakoby se svými hráči byl ve válce,“ řekl Keown k těmto slovům portugalského stratéga. To v táboře vítězů zažívali pochopitelně zcela opačné pocity. „Brzy jsme na Old Trafford prohrávali, ale stejně jsme hráli svoji hru. Předvedli jsme velký charakter, jsem dnes velmi hrdý manažer,“ prohlásil po utkání Lampard, který ukončil vlastní kariéru v roce 2016 v zámořském New York City FC.

Bývalý anglický reprezentant, který coby aktivní fotbalista vyhrál na klubové úrovni všechny dostupné domácí i kontinentální trofeje, odvádí zatím ve skromném Derby County skvělou práci. Z dvanácti soutěžních duelù na lavičce Beranů vyhrál hned osm a v nabité tabulce druhé nejvyšší anglické ligy patří týmu po devíti kolech šesté místo s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí Leeds.

To dvacetinásobní angličtí šampioni, kteří ale poslední titul získali v roce 2013 ještě pod vedením legendárního Skota Alexe Fergusona, si naopak zadělávají na velké problémy. A Mourinho na propuštění...