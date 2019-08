Satoranský: Myslím si, že si to Honza zasloužil více. Doufám, že budou ještě lepší sezony

Praha Rozehrávač Tomáš Satoranský v pátek opět usedl na trůn jako český Basketbalista roku. Sedmadvacetiletý aktuálně jediný zástupce z tuzemska v NBA ale přiznal, že očekával spíše vítězství pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul. Satoranský si v současné době užívá "čirou radost z basketbalu" v reprezentaci v přípravě na mistrovství světa v Číně a vyhlíží po třech letech ve Washingtonu novou kapitolu v zámoří v Chicagu Bulls.

„Já jsem si myslel, že nevyhraju. Přeci jen když jste MVP Euroligy, tak je dost zvláštní, že skončíte zrovna v Česku na druhém místě. Já si myslím, že si to i Honza za tu sezonu zasloužil víc,“ řekl Satoranský novinářům.

Nejlepším českým basketbalistou se stal popáté a bude v příštích letech útočit rekord Jiřího Welsche, který triumfoval šestkrát. Satoranský sám věří, že nejlepší roky kariéry má teprve před sebou. „Já doufám, že budou ještě lepší období,“ uvedl odchovanec USK Praha a bývalý hráč Sevilly a Barcelony.

Satoranský vyhrál vedle posledních dvou ročníků i v letech 2013 až 2015. Veselý ovládl roky 2012, 2016 a 2017. „Já anketu neřeším až do toho dne, kdy sem máme jet. Většinou čekám, že to bude mezi mnou a Honzou Veselým. Spíše to beru jako společenskou akci a oslavu basketbalu za celý rok. A myslím si, že jsme měli tento rok co slavit,“ prohlásil Satoranský.

Ocenění si vysloužil hlavně za výkony v NBA v dresu Wizards. V reprezentaci stihl kvůli klubovým povinnostem jen zářijové kvalifikační okno, v kterém Češi výhrami doma nad Ruskem (90:88) a v Bosně a Hercegovině (85:80) definitivně zpečetili postup na světový šampionát po 37 letech. „Já jsem byl samozřejmě nadšený, že jsem byl u přímého postupu na mistrovství světa,“ řekl Satoranský.

„Naštěstí se mi zranění zatím vyhýbají, skoro vždycky jsem byl v létě k dispozici. Musím říct, že do toho byla větší chuť, když jsem viděl, jak kluci hráli ta tři okna před zápasem s Ruskem a Bosnou, takže k tomu byla extra motivace. Zaplaťpánbůh jsme to takto zvládli společně,“ řekl.

Velký dojem v něm zanechal duel s Rusy hraný v Pardubicích před rekordní návštěvou 8438 diváků. „Byl to historický zápas pro Českou republiku hrát proti Rusku před takovou atmosférou. Nejvíc lidí, co kdy přišlo na basket v Česku, takže atmosféra nás fakt hnala dopředu a byl vidět posun hráčů třeba od mistrovství Evropy 2017,“ podotkl.

Satoranský se snaží reprezentovat, pokud mu to program při působení v NBA dovolí. „Je to taková ta čirá radost z basketbalu, když můžete reprezentovat svou zemi. Úspěchy se vždycky cení o to víc. Vůbec klubovou scénu a reprezentační ve své kariéře nesrovnávám,“ popsal svůj vztah k národnímu týmu.

„S reprezentací už od roku 2013 prožíváme nějaký vzestup. Pravidelně se zúčastňujeme mistrovství Evropy a v roce 2015 byl dobrý výsledek, dostali jsme se na kvalifikaci olympiády. Teď na mistrovství světa. Doufám, že to tak bude pokračovat a budeme takto basketu společnými silami pomáhat,“ prohlásil.

Před novou sezonou se po mistrovství světa bude zabydlovat v Chicagu. Po tříletém působení ve Washingtonu podepsal s Bulls tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů a stal se v současnosti nejlépe placeným českým sportovcem. „Zatím jsem tam byl jen na zdravotních testech a neměl jsem ani čas hledat bydlení,“ uvedl Satoranský.



Město ale už zná. „Chicago už jsem celkem prošel, takže vím o některých místech a nebudou pro mě novinkou. Nejvíc se těším, až budu hájit barvy Chicaga v United Center. Těším se na domácí atmosféru. A také na to, až půjdu kolem sochy Michaela Jordana, tam jsem ještě nešel,“ řekl Satoranský.

V létě se snažil věnovat co nejvíce rodině - manželce Anně a sedmiměsíční dceři Sofii Gie. „Prožívám skvělé období, je to ale někdy náročné. Při tom humbuku kolem přestupu a spoustě mediálního zájmu jsem se jednak snažil před tím ochránit rodinu a také mít na ně čas. S tím někdy trochu bojuju. Už se z tohoto pohledu těším, až budu v Chicagu. Bude na všechno klid a budu se moci věnovat na sto procent Sofince a manželce,“ podotkl.

S manželkou si užil i slavnostní vyhlášení. „Už jsme na nějakých akcích byli, třeba v Karlových Varech nebo v restauracích. Hlídali její rodiče. Myslím, že je důležité, abychom měli i čas pro sebe. Myslím ale, že je zatím pro manželku těžké opustit Sofinku i třeba jen na pár hodin,“ podotkl Satoranský.

Galavečer v Národním domě na Vinohradech následoval hned po utkání s Tuniskem, které bylo prvním testem pro české basketbalisty v přípravě na MS. Reprezentanti se tam přesunuli z Letné historickou tramvají a opět přestavili své modročervené obleky pro šampionát.

„Je to typ obleku, které si berou třeba olympionici na olympiádě na zahájení. Sám bych si ho asi nekoupil, ale opravdu se to hodí k takovým akcím. Vojta Hruban to vybral zajímavě,“ ocenil.

Cesta tramvají byla podle něj také oživením. „Já jsem z Prahy, ale pro hodně hráčů to bylo poznání města z jiného úhlu,“ řekl Satoranský. Přiznal, že sám Městskou hromadnou dopravu nevyhledává. „Jel jsem před rokem z Nádraží Holešovice do ZOO a tam jsem si asi řekl, že to je naposledy, co tím jedu. Byl tam nesnesitelný hic a hrozně lidí,“ přiznal s úsměvem Satoranský.