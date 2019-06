Schick je extra třída, prohlásil kapitán fotbalistů Suchý

Praha Obránce Marek Suchý se klíčovou přihrávkou podílel na rozhodujícím gólu českých fotbalistů, kteří v pátečním kvalifikačním souboji o postup na mistrovství Evropy zdolali v Praze Bulhary 2:1. V 50. minutě našel kolmicí útočníka Patrika Schicka, který svou druhou brankou večera dokonal obrat. Na adresu střelce kapitán fotbalistů nešetřil chválou.

„Nějak jsem v souboji získal balon a bylo to tam otevřenější a ‚Schicky‘ byl uprostřed, tak jsem se mu snažil přihrát. Fantasticky zakončil, to je extra třída. Je super, když máme nahoře takového hráče, který si s tím dokáže poradit a dá nám dva góly,“ řekl novinářům jednatřicetiletý Suchý, který místo zraněných Bořka Dočkala a Vladimíra Daridy převzal kapitánskou pásku.

Schick navázal na vyrovnávací gól z 19. minuty. „Víme z tréninků, co dokáže, že je nadstandardní hráč. Snažíme se hrát tak, abychom toho využili, a to se dneska povedlo,“ uvedl Suchý, který po pěti a půl letech v Basileji bude od příští sezony pravděpodobně působit v jedné z pěti elitních lig.

„Nechceme to samozřejmě házet jenom na něj, těžko nám v každém zápase dá dva góly. Ale myslím, že se jeho kvality dají využít. Snažíme se všichni okolo, kluci v záloze, křídla, chodit do vápna, dělat tlak do brány,“ prohlásil slávistický odchovanec.

Přestože Bulhaři otevřeli skóre už ve třetí minutě, svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého se nesesypali.

„Tím, že inkasujete takhle brzy, tak je jednoduché na to zareagovat, protože máte hodně času. Snažili jsme si mezi sebou říct, abychom zůstali v klidu a jeli dál. Ukázali jsme, že jsme byli lepším týmem a jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli,“ konstatoval Suchý.

Čechům se navzdory převaze nepovedlo vstřelit pojišťovací gól a v závěru se ocitli pod tlakem soupeře.

„V první půli jsme tam měli hodně situací. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Ve druhé půli jsme tam měli dobré situace, závary a mohli jsme to rozhodnout dřív. Takhle to bylo drama až do jejich poslední šance,“ řekl čtyřnásobný vítěz švýcarské ligy.

Po úvodní kvalifikační prohře 0:5 v Anglii se Češi díky prvním bodům posunuli v pětičlenné skupině na postupové druhé místo.

„Hrozně důležité. Věděli jsme před zápasem, že to potřebujeme. Teď to máme, jsme hrozně šťastní. Jedeme dál, v pondělí nás čeká další zápas,“ připomněl Suchý souboj v Olomouci s Černou Horou.

„Musíme se připravit. Nálada bude super, ale začíná se od nuly. Pro nás druhý domácí zápas, takže půlku úkolu máme za sebou,“ dodal Suchý.