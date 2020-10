Šéf fotbalu: Jen šílenec by neuvažoval o rezignaci, na politiku ale není čas

Praha Přiznal, že během posledních dnů a hodin přemýšlel kvůli dění v českém fotbale o vlastní rezignaci. „Byl bych šílenec, kdybych se touhle eventualitou nezabýval,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR), na tiskové konferenci. Nakonec ale v čele největšího sportu zůstává, chce ho očistit.

„Domnívám se totiž, že v tuto chvíli je nejdůležitější zastavit nabírání vody do lodi a není tady prostor pro to, abychom mezi sebou začali politikařit a vymýšlet, kdo si sedne na jakou židli,“ tvrdí Malík. „K tomu, co se děje, došlo za mého volebního období a bylo by zbabělé říct, že odcházíme. Měli bychom to být my, kdo podnikne kroky pro obnovení důvěry v český fotbal.“

Z čeho ovšem vyvozujete vlastní důvěryhodnost, že toho budete schopen? Do funkce jste byl v roce 2017 zvolen přece i díky hlasům delegátů, kteří mají k Romanu Berbrovi blízko.

Jako k předsedovi k vám samozřejmě doléhá celá řada informací, ale pokud pro ně nemáte možnost zajistit důkazy, je to velmi komplikované. Domnívám se, že v průběhu rozplétání celé téhle kauzy bude dobře patrné, že k těmto je schopna se opravdu dostat pouze policie s využitím veškeré techniky, kterou disponuje.

Ve svém prohlášení k aktuální situaci jste však uvedl: „Byl jsem to já, kdo v létě loňského roku rozvířil v médiích debatu na téma rozhodčích, protože jsem slyšel řadu různých příběhů. Neměl jsem k nim ovšem jediný důkaz a spokojil jsem se tedy s ujištěním, že neexistuje-li poptávka po ovlivnění výsledků, neexistuje ani nabídka takového chování. Byla to chyba.“

Tehdy ale konkrétně nebylo s čím pracovat. Myslím, že jen velmi málo osob v rámci fotbalového prostředí mohlo mít jakékoli indicie. Nedá se předpokládat, že bychom se o něčem dozvěděli, aniž by do celého procesu zasáhla policie.

Co bude dál?

Musíme se k celé téhle situaci postavit, přijmout opatření a zajistit, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo. A já si myslím, že jsme celou řadu věcí už zahájili. Není nic nového, že jsme loni na podzim spustili náborovou kampaň rozhodčích, tehdy nikoho z nás nenapadlo, že dojde k podobné kauze... Je to jasný důkaz toho, že jsme nečekali, až nám tady něco lidově řečeno bouchne pod zadkem. Snažili jsme se hledat cesty, řešení. Jsem přesvědčen, že jsme nyní schopni v tom pokračovat.

Nakolik podle vás kauza poznamená český fotbal v zahraničí?

To nedokážu odhadnout. Situace, kterou nyní řešíme, je abnormální a je to útok na samotnou podstatu českého fotbalu.

Zajímají se o ni i zástupci Evropské fotbalové unie (UEFA)?

Osobně jsem je kontaktoval po pátečních událostech hned, jak mi to okolnosti umožnily. Informoval jsem je o dění v České republice a zůstávám s nimi v úzkém kontaktu i pokud jde o navrhovaná řešení.

Zatím na všechny své funkce ve fotbale rezignoval Roman Berbr. Výkonný výběr zároveň odvolal Komisi rozhodčích FAČR v čele s Jozefem Chovancem i komisi rozhodčích Řídící komise pro soutěže v Čechách.

Dokumenty s rezignací Romana Bebra jsem obdrželi až těsně před tiskovou konferencí, takže jsem o tom ani nemohl informovat členy výkonného výboru. V tu chvíli ještě nebylo o čem.

Jak probíhalo hlasování o odvolání Chovancovy komise?

Hlasování výkonného výboru je tajné, takže nemohu říct přesná čísla, nicméně stalo se tak velmi výraznou většinou. My jsme samozřejmě zvažovali různé eventuality, ale ve světle toho, co o kauze zatím víme, a vzhledem k tomu, že se dotýká vysokého počtu sudích napříč soutěžemi, nemohla nastat jakákoli jiná varianta.

Co bude s obviněnými rozhodčími?

Ti, kteří aktuálně figurují na listině pro profesionální soutěže, na ni nově sestavenou komisí už nebudou umístěni. Je to zcela legitimní postup, který odpovídá předpisům FAČR, nelze se v této chvíli zachovat jinak.

Spekulovalo se, že na svou pozici ve výkonném výboru rezignovala i Dagmar Damková, manželka Romana Berbra. Jak si vůbec vysvětlujete, že o jeho aktivitách nevěděla?

Nemám sebemenší informaci o tom, že by rezignovala. A jinak se domnívám, že nevěděla o celé řadě věcí. Je to otázka spíše na ni, ale coby elitní členka komise rozhodčích jak v UEFA, tak ve FIFA tráví v běžné době v rámci svých povinností více než sedmdesát procent roku v zahraničí. To k tomu jistě přispělo.

Bez ohledu na to, jak k tomu došlo, jste rád, že se fotbal zbavil Romana Berbra?

Několikrát jsem deklaroval, že mě děsí, co by se dělo, kdyby konec Romana Berbra ve fotbal přišel náhle... Teď jen doufám, že se fotbal z této změny dovede v pozitivním smyslu vzpamatovat.