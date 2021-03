Sevilla s Vaclíkem vypadla z LM, rozhodl Haaland. Juventus končí po dramatickém prodloužení s Portem

Odvetná osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů: Borussia Dortmund - FC Sevilla 2:2 (1:0) Branky: 35. a 49. z pen. Haaland - 69. z pen. a 90.+6 En-Nesjrí. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Irrati (video, It.). ŽK: Morey, Haaland, Can - Acuňa, Koundé, Jordán, Óscar, Fernando, Diego Carlos. Bez diváků. První zápas: 3:2, postoupil Dortmund. Sestavy: Dortmund: Hitz - Morey (90.+5 Meunier), Can, Hummels, Schulz (89. Zagadou) - Dahoud, Delaney, Bellingham - Hazard (67. Passlack), Haaland, Reus. Trenér: Terzic. Sevilla: Bunú - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuňa - Jordán (60. Gómez), Fernando (86. Rakitič), Óscar (79. Torres) - Ocampos (60. De Jong.), En-Nesjrí, Suso (86. Munir). Trenér: Lopetegui. Juventus Turín - FC Porto 3:2 po prodl. (2:1, 0:1) Branky: 49. a 63. Chiesa, 117. Rabiot - 19. z pen. a 115. Oliveira. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi, Rabiot - Otávio, Taremí, Oliveira, Mbemba. ČK: 54. Taremí. Bez diváků. První zápas: 1:2, postoupilo Porto. Sestavy: Juventus: Szczesny - Cuadrado, Bonucci (75. De Ligt), Demiral, Alex Sandro - Chiesa (102. Bernardeschi), Arthur (102. Kulusevski), Rabiot, Ramsey (75. McKennie) - Morata, Ronaldo. Trenér: Pirlo. Porto: Marchesín - Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu (71. Díaz) - Corona (118. Leite), Oliveira (118. Loum N'Diaye), Uribe (90. Grujič), Otávio (62. Sarr) - Marega (106. Martínez), Taremí. Trenér: S. Conceicao.