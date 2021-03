Šilhavý o skotských rozhodčích proti Belgii: Byť incident Kúdely rezonuje, věřím, že to jsou profíci

Praha Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý považuje Belgii za největšího favorita nejen v kvalifikaci, ale možná i celého mistrovství světa. Aby jeho svěřenci v sobotním druhém utkání skupiny v bojích o šampionát v Kataru uspěli, musejí podle něj podat v Edenu mimořádný výkon na hranici možností.

„Belgie je asi největší favorit jednak naší skupiny, ale i celého mistrovství světa. Čeká nás nesmírně těžký soupeř, který je v čele žebříčku FIFA. My to vítáme. Postoupili jsme z Ligy národů, kde nás také čekají zápasy s touhle elitou,“ řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

„Recept na takové mužstvo? Každý hráč musí podat mimořádný výkon a dát do toho maximum. Neudělat chyby a být celý zápas koncentrovaný. Belgie je jak individuálně, tak týmově skvělým týmem. Kluci už si tady vyzkoušeli takto těžkého soupeře v podobě Anglie a Brazílie, takže věřím, že se toho nezaleknou a popereme se o výsledek,“ připomněl Šilhavý předloňskou výhru z Edenu 2:1 nad Anglií.

Belgičané na posledním světovém šampionátu získali bronz a prohráli jediný z uplynulých 19 zápasů. „Belgické mužstvo dorostlo, ta zlatá mládež, jak oni říkali. Mají obrovské individuality, ale jsou vyspělí i z taktického hlediska. Největší hvězdou je určitě De Bruyne, největším nebezpečím Lukaku. Takovým nenápadným hráčem je Tielemans, který je ale velmi nepříjemný. Ofenzivní vozba je velice silná a na tu si musíme dát pozor,“ uvedl Šilhavý.

Oběma soupeřům kvůli cestovním opatřením proti koronaviru a hrozbě následné karantény budou chybět čtyři hráči z německé bundesligy. „Pro oba týmy je to složité. Hráči základní sestavy vypadli, budeme na tom tak stejně. Nechci hodnotit, jestli ti, co vypadli Belgičanům, jsou slabší než ti naši,“ přemítal Šilhavý.

Ani on stejně jako vedení reprezentace zatím definitivně nepotvrdil, že mu v úterním závěrečném březnovém utkání ve Walesu bude chybět slávistický zadák Ondřej Kúdela. Pražané prostřednictvím najaté advokátní kanceláře ve čtvrtek informovali, že obránce nechtějí k zápasu pustit kvůli incidentu z minulého týdne v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow a obavám o hráčovu bezpečnost. Kúdelu ve Skotsku v závěru duelu nařkl záložník Rangers Glen Kamara z rasismu, což slávista odmítl.

„Nejen pro mě, ale pro celé mužstvo je to nepříjemná záležitost. Zvlášť když se teď připravujeme na Belgii. Co bude potom? Pravděpodobně to vypadá, že Ondra s námi nepojede, ale budeme to řešit až po zítřejším zápase,“ řekl Šilhavý.

Zápas s Belgií budou řídit skotští rozhodčí v čele s Williamem Collumem, mezi Slavií a Rangers přitom od minulého týdne probíhá roztržka. „Nechtěl bych, aby nastala doba, že se budeme obávat rozhodčích. Myslím, že jsou to profíci, zkušení rozhodčí. Byť ten incident, který se stal v Glasgow, rezonuje, jsem přesvědčen, že to rozhodčí zvládnou. My, obě mužstva, k tomu napomůžeme,“ poznamenal Šilhavý.