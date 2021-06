Šilhavý po výhře: Nádherné pocity. Gól z půlky? Schick je geniální hráč

Praha Hodně se mu ulevilo. „Protože kdybychom si tenhle zápas neuhráli, bylo by to pro nás vzhledem k dalším soupeřům ve skupině hodně těžké,“ řekl Jaroslav Šilhavý, trenér českých fotbalistů, po úvodní výhře 2:0 nad Skotskem.

Národní tým odstartoval Euro nejlepším možným způsobem. „A pocity jsou nádherné,“ zářil kouč.

Proti Skotsku nastoupili Češi v sezoně už potřetí, ale Šilhavý dosud na lavičce nebyl. Pokaždé totiž uvízl v karanténě a o to víc si úvod šampionátu, první velké akce v pozici hlavního trenéra, užil.

„Hráli jsme proti velice silnému domácímu týmu, přestáli jsme úvodní nápor, který jsme očekávali, a dostali se do vedení. Soupeř hrozil dlouhými balony, ale naši stopeři to uhráli. A co prošlo, posbíral Tomáš Vaclík, kterému patří za čisté konto velký dík. Chytal výborně.“

A za výhru patří dík Patriku Schickovi, jenž dal obě branky.

Jsem rád, že mu to takhle vyšlo. Páťa je v koncovce geniální hráč, nejdřív nám pomohl po centru, kdy se krásně dostal do hlavičky a vedli jsme. A druhý gól, dlouho jsem něco podobného neviděl.

Přehodil brankáře z poloviny hřiště.

Skvělý přehled, viděl to. Zkouší to i na tréninku. On je prostě skvělý hráč a já věřím, že to nebyly jeho poslední góly na turnaji, že bude takhle pokračovat. Klidně mohl mít i hattrick, protože těsně před střídáním měl ve vápně gól vyloženě na noze.

Jak složité bylo čelit velmi důrazným a odhodlaným Skotům?

Byl to velký boj. Soupeř hrál jednoduše, v soubojích, hráče to hodně bolelo a i před utkáním to bylo hodně o mentální přípravě. Věděli jsme, že Skotové do nás před domácím publikem vlétnou, že půjdou na hranici faulů, že budou agresivní. My se z toho dostali, přečkali jsme úvod a v některých pasážích jsme je pak dokázali i přehrát.

Musíme být spokojený s tím, jak jste formu na start turnaje načasovali.

Vygradovalo to v prvním utkání a já věřím, že ještě něco vylepšíme. Teď nás čekají nás hlavně regenerační tréninky, pak jeden oficiální před zápasem.

A v pátek Chorvati, kteří po úvodní porážce s Anglií musí uspět. Udělali jste výhrou nad Skotskem krok k postupu?

Před zápasem jste se mě ptali, jestli bude utkání se Skotskem klíčové. Ano, bylo, ale pořád není nic hotovo. Postoupit se dá i se třemi body, ale myslím si, že to stačit nemusí. Čekají nás dva velice těžcí soupeři, favorité skupiny. Výsledek se Skotskem je skvělý, ale ještě alespoň bod bude potřeba.

Jak jste byl spokojený se svými zásahy, střídající fotbalisté hru oživili, souhlasíte?

Nejde o moje zásahy jako spíš o to, že kluci do zápasu přišli s úkoly, aby nahradili ty, kteří toho měli už dost. A dopadlo to dobře. Chtěli jsme vnést do hry čerstvou krev, po Krmenčíkově šanci jsme mohli jít i do tříbrankového vedení. Zanalyzujeme si to, ale pocity bezprostředně po utkání jsou takové, že to všichni hráči zvládli.

A ze všech nejlépe, společně se Schickem, už zmiňovaný brankář Vaclík. Dokázal, že je pro reprezentaci správnou jedničkou?

Zdravotní stav Jirky Pavlenky to za nás vyřešil, ale když kluci přijeli na sraz, oba dostali v přípravě jeden zápas a hodlali jsme se mezi nimi rozhodnout. Vzhledem k okolnostem to nakonec byla jasná volba, i když Tomáš v Seville nechytal, znovu ukázal, že je velezkušeným brankářem. Jsem rád za to, jak to dopadlo. A věřím, že to podobně zavře i v každém zápase.