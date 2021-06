SIEGL: Schick to trefil zkrátka krásně. Genialita, která se jen tak nevidí

Praha/Glasgow Fantastický vstup do evropského šampionátu zaznamenali v pondělí odpoledne čeští fotbalisté, kteří zvládli důležité utkání na půdě Skotska. K vidění byla kromě řady vzdušných soubojů také jedna fotbalová paráda. „Genialita, která se vidí málokdy. Trefil to zkrátka krásně,“ okomentoval pro Lidovky.cz nejen branku Patrika Schick z uctivé vzdálenosti, ale také výkon Šilhavého souboru bývalý kanonýr pražské Sparty Horst Siegl.

Lidovky.cz: České reprezentaci vyšel vstup do evropského šampionátu na jedničku… Jak byste utkání zhodnotil očima bývalého hráče?



Vstup do šampionátu nám vyšel skvěle. Musím do našeho tábora poslat gratulace, protože to byl velice důležitý zápas pro náš další vývoj na šampionátu. Reprezentace podala skvělý a obětavý výkon. Skotům jsme oplatili ty dvě porážky z Ligy národů v důležitější soutěži, a ještě v domácím prostředí soupeře.

Myslím si, že jsme si to zasloužili, protože výkon týmu byl dobrý, i když se tam objevovala i malá okénka. A to především po přestávce, kdy se Skotové dostali do velkých příležitostí. Musím říct, že Vaclík a Schick patřili k ozdobám utkání. Já bych však pochválil celý tým.

Lidovky.cz: I přes nervózní úvod nakonec český tým dokázal zvítězit, rozhodující branka padla po centrovaném balónu. Češi tak předčili Skoty ve vzduchu… Co na to říkáte?

Skoty jsme porazili jejich největší zbraní a to silou. Standardní situace i souboje v pokutovém území byly v naší režii. Myslím si, že jsme si to zasloužili, protože výkon týmu byl dobrý, i když se tam objevovala i malá okénka. A to především po přestávce, kdy se soupeř dostal do velkých příležitostí.

Lidovky.cz: Pak nás však nakopl Patrik Schick, jeho góly byly naprosto rozdílné. Ten druhý byl výstavní a určitě obletí celý svět…

To byla genialita, která se málokdy vidí. Musíte vnímat prostor, co se děje před vámi. Patrik fantasticky vystihl to, kdy byl brankář venku a skvěle jej přehodil. Musím říct, že je to těžký kop. Pomohl mu možná i vítr, který na stadionu zrovna byl… (smích). Trefil to zkrátka krásně.

Lidovky.cz: Kromě Patrika Schicka se zaskvěl především Tomáš Vaclík, který zneškodnil tři tutovky…

Stejně jako Patrik patřil i Tomáš k ozdobám zápasu.

Lidovky.cz: Utkání se vyvedlo také Tomáši Součkovi, který posbíral takřka všechny míče ze vzduchu. Zvlášť proti Skotům to bylo zásadní, že?

Tomáš patřil jak v kvalifikačních duelech, tak v anglické lize k tomu nejlepšímu. Ne nadarmo se stal nejlepším hráčem West Hamu. Prokázal to i v utkání se Skotskem. V tom je jeho síla – skvělá předvídavost a hodně vyhraných soubojů…

Lidovky.cz: Naopak Alex Král se duelem spíše protrápil, už příprava nebyla z jeho pohledu ideální. Myslíte si, že bude trenér Šilhavý na jeho výkon reagovat?

Já bych Alexe určitě nezatracoval. Je to skvělý hráč, o něhož je zájem. Trenér věděl, proč ho postavil. Nakonec zvolil stejnou sestavu jako v generálce s Albánií… Myslím si, že je třeba si vzít z utkání jen samá pozitiva. Po videu samozřejmě mohou přijít drobné změny, ale trenér Šilhavý je konzervativní. Očekávám, že bude sázet na to, co zná. S týmem je přeci jen nějakou tu dobu…

Lidovky.cz: Vytvořili jsme si výbornou výchozí pozici do druhého utkání, které odehrajeme v Glasgow s Chorvaty. Jaké máme momentálně ve skupině D vyhlídky?

Výchozí pozice je fantastická. Většinou se nám první zápas na šampionátu nevydařil, takže tři body na domácí půdě Skotů jsou opravdu výborné. Teď už je otázka, jak navážeme. Jestli přidáme nějaké body, tak už nám postup neunikne. Pro klid a pohodu v týmu je velmi důležité, že jsme zápas zvládli. Věřím, že tým může dostat ještě větší energii. Slyšel jsem i názory, že se kluci vidí ve finále… (smích) To bychom asi předbíhali. Je velmi důležité, že se zvládlo první utkání a postup ze skupiny je blízko. Dál už uvidíme.