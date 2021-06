ŽIVĚ: Skotsko - Česko. Šilhavý do prvního zápasu na Euru nasadí i Masopusta, v bráně bude Vaclík, na hrotu Schick

GLASGOW/PRAHA Čeští fotbalisté dnes od 15 hodin vstupují do mistrovství Evropy, v úvodním zápase v Glasgowě vyzvou domácí Skoty. V bráně začne jako jednička Tomáš Vaclík, jediným hrotem bude Patrik Schick. Zápas sledujte v naší online reportáži.

V roli asistenta trenéra už má za sebou dvě mistrovství Evropy a jeden světový šampionát. Proti Skotům jeho svěřenci vyrukují už potřetí v sezoně. Přesto Jaroslav Šilhavý před premiérovým startem na Euru v roli hlavního kouče přiznává: „Nervozita není jen lehká, je trochu větší. Úměrná tomu, co je před námi.“



Ale není se co divit, pro něj i většinu jeho svěřenců jde o vrchol dosavadní kariéry. Po tříleté postupné cestě chtějí na kontinentálním šampionátu uspět. „Měli bychom to zúročit a pokusit se o dobrý výsledek,“ ví Šilhavý.



Právě úvodní zápas mnozí považují za klíčový a nejen proto, že se vždy dál lépe hraje už s nějakým tím bodem na kontě. Skotsko je ve skupině D v konkurenci Angličanů a Chorvatů papírově nejschůdnější soupeř.



„Každý cítíme, že proti Skotům máme šanci vyhrát. Myslím, že to bude taková alfa omega, kterou když zvládneme, můžeme pomýšlet na něco krásného a velkého,“ prohlásil útočník Michael Krmenčík. I když obránce Tomáš Kalas mu trochu oponuje: „Klíčový bude každý duel. I vzhledem k tomu, že se dá postoupit i z třetího místa. První zápas je specifický v tom, že vás může nakopnout do celého turnaje. Mít tři body z prvního zápasu, to by se dýchalo líp. Takže může být o něco klíčovější než ostatní klíčové.“

„Hodně napoví,“ podotkl k důležitosti duelu Šilhavý, který se proti Skotům v této sezoně uvede osobně vůbec poprvé. „Jednou nás odvolala hygiena, pak jsem měl covid. Nervózně jsem to sledoval z domova. Teď budu u toho poprvé naživo, tak snad ty zkušenosti z předchozích zápasů využijeme a konečně Skoty porazíme,“ připomněl porážky 1:2 a 0:1.

Respekt má především z osobností z Premier League. „Tierney, McTominay, Robertson... výborní hráči. Jsou teď silnější než dřív, hrají rychlejší, účelnější, běhavý fotbal. Jdou kolmo dopředu dlouhou přihrávkou do útočníků, navíc jim velmi dobře funguje i obrana. Tuším, že to bude vyrovnané, rozhodnou maličkosti,“ vypočítal 59letý kouč přednosti dnešního soupeře.

Mezi ně se řadí i domácí prostředí Hampden Parku, který je jedním z jedenácti dějišť Eura. I když do jeho hlediště může kvůli koronavirovým omezením pouze 12 tisíc lidí, z nichž se ti čeští budou počítat maximálně na stovky. Po příjezdu z Česka totiž nejprve museli podstoupit povinnou a nákladnou desetidenní karanténu. „Domácí fanoušci jsou hladoví, teď nemohli na stadiony, pro tým to bude velká motivace,“ soudí Šilhavý, který doufá, že březnová aféra z pohárového duelu Rangers–Slavia atmosféru na stadionu negativně neovlivní. „Věřím, že to bude čistě sportovní boj a diváci se budou mít na co dívat. Z naší strany žádné nepřátelství rozhodně nehrozí, věřím, že všechno proběhne fair play.“

Stejně jako ve Walesu nehodlá český tým na podporu boje proti rasismu pokleknout. A všichni věří, že se dnes nebude muset ani sklonit před Skoty.