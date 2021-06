Deset hvězd evropského šampionátu. Nabízíme výběr fotbalistů, kteří mohou dotáhnout svoji zemi ke slávě

ŘÍM/PRAHA Jsou o rok starší, ale o to více hladoví po zisku titulu mistrů Evropy. Řeč je o desítce fantastických fotbalistů, kteří se dostali do výběru serveru Lidovky.cz. Samozřejmě se turnaje zúčastní daleko více hráčů, ale kamery budou upřeny zejména na následující hvězdy.

KYLIAN MBAPPÉ

Stát/klub: Francie/Paris Saint-Germain

Bilance v reprezentaci: 43 zápasů/17 branek

Úspěchy: 1x vítěz MS, 3x nejlepší střelec Ligue 1, 4x vítěz Ligue 1

Útočník Kylian Mbappé v řeči s manželkou francouzského prezidenta Brigitte Macronovou.

Ten, který zřejmě na trůnu nejlepších světových fotbalistů vystřídá Ronalda s Messim. Dravý, hladový po gólech a ve svých 22 letech s prakticky celou kariérou před sebou toho může dokázat ještě mnoho. Proč by se nemohl už letos stát mistrem Evropy?

KEVIN DE BRUYNE

Stát/klub: Belgie/Manchester City

Bilance v reprezentaci: 80/17

Úspěchy: 3x vítěz Premier League, 2x fotbalista sezony Premier League podle hráčů, bronz na MS 2018

Smutek Kevina De Bruyneho v dresu Manchesteru City poté, co musel střídat ve finále Ligy mistrů kvůli zranění. Stihne ME?

Bude nakonec Belgičanům chybět jeden z klíčových hráčů? Z finále Ligy mistrů musel odstoupit kvůli zlomenému nosu a očnici, podstoupil operaci a kouč Martinéz věří, že se do turnaje zapojí, byť zřejmě ne od prvního zápasu.

ROMELU LUKAKU

Stát/klub: Belgie/Inter Milán

Bilance v reprezentaci: 93/60

Úspěchy: 1x vítěz Serie A, hráč roku italské ligy

Útočník Belgie Romelu Lukaku na tréninku.

Vybírat z belgického týmu mezi ním a De Bruynem bylo tak těžké, že jsme do výběru zařadili oba. Lukaku je pro obránce postrachem, jeho fyzický styl hry z něj dělá extrémně nepříjemného útočníka a obránce má jistotu, že každé setkání s ním bude bolet.

ROBERT LEWANDOWSKI

Stát/klub: Polsko/Bayern Mnichov

Bilance v reprezentaci: 118/66

Úspěchy: 9x vítěz Bundesligy, 1x vítěz Ligy mistrů, 6x nejlepší střelec Bundesligy

Polský kanonýr Robert Lewandowski.

Zraje jako víno. V letošní sezóně překonal rekord legendárního Gerda Müllera, nastřílel neuvěřitelných 41 branek za 29 zápasů, a pokud mu spoluhráči pošlou dobrý míč do pokutového území, můžou jít pomalu slavit gól. Pokud má někdo posunout Polsko do osmifinále, tak on.

CRISTIANO RONALDO

Stát/klub: Portugalsko/Juventus Turín

Bilance v reprezentaci: 174/103

Úspěchy: 5x vítěz Zlatého míče, 5x vítěz Ligy mistrů, 1x vítěz ME

Dovede Cristiano Ronaldo Portugalsko opět k titulu mistrů Evropy?

Pokud bychom měli vypočítávat všechny úspěchy kapitána vítězů posledního evropského šampionátu, asi by se nám sem nevešel jiný hráč. Půjde o poslední šampionát živoucího fotbalového zázraku, nebo se bude chtít podívat i na příští MS v Kataru?

HARRY KANE

Stát/klub: Anglie/Tottenham Hotspur

Bilance v reprezentaci: 54/34

Úspěchy: 3x nejlepší střelec Premier League

Útočník Anglie Harry Kane.

Harry Kane stejně jako celá Anglie čeká na nějaký lepší výsledek z mistrovství světa či Evropy. Ostatně Kane i na klubové úrovni čeká na jakýkoliv úspěch. I proto, že letos bude finále Eura v londýnském Wembley, neexistuje pro anglické hráče větší motivace než to prolomit tento rok.

THOMAS MÜLLER

Stát/klub: Německo/Bayern Mnichov

Bilance v reprezentaci: 102/39

Úspěchy: 2x vítěz Ligy mistrů, 1x vítěz MS, 10x vítěz Bundesligy

Zachmuření fotbalisté Německa Thomas Müller (vpravo) a Leroy Sané.

Tým Německa je velice kompaktní, dala by se vyzdvihnout práce celé řady hráčů. Thomas Müller ale bezesporu patří ke klíčovým osobnostem výběru Joachima Löwa, kde má prakticky jisté místo v útoku. A bude se chtít předvést, neboť po šampionátu nastoupí k „Die Mannchaft“ nový trenér Hans-Dieter Flick, který jej vedl v Bayernu Mnichov.

CIRO IMMOBILE

Stát/klub: Itálie/Lazio Řím

Bilance v reprezentaci: 46/13

Úspěchy: 3x nejlepší střelec Serie A, 1x vítěz italského poháru

Italové Ciro Immobile (vpravo) a Lorenzo Insigne slaví branku do sítě českého výběru.

Immobile je limitován tím, že nenastupuje oproti svým konkurentům v klubu světové extratřídy, ale „jen“ v Laziu Řím. Nicméně je neuvěřitelně střelecky potentní, za posledních pět sezon skóroval v lize hned 123krát.

GARETH BALE

Stát/klub: Wales/Tottenham Hotspur (na hostování z Realu Madrid)

Bilance v reprezentaci: 91/33

Úspěchy: 6x nejlepší fotbalista Walesu, 4x vítěz Ligy mistrů

Vysmátý fotbalista Walesu Gareth Bale.

Nejdřív Wales, potom golf, pak až Real. Priority má bombarďák srovnané tak, že by měl na Euru excelovat, když už na klubové úrovni pomalu ustupuje ze své dřívější slávy. Hostování v Tottenhamu si možná představoval jinak, každopádně za 920 odehraných minut není jedenáct branek špatný počin. V létě by se měl vrátit zpět do Madridu, ale nedá se čekat, že by si drahého náhradníka královský celek chtěl nechat.

MEMPHIS DEPAY

Stát/klub: Nizozemsko (Olympique Lyon)

Bilance v reprezentaci: 64/26

Úspěchy: 1x vítěz Evropské ligy, 1x fotbalista roku Ligue 1

Šťastný útočník Nizozemska Memphis Depay.

Vytrucoval si odchod z Lyonu, což v klubu nenesli dvakrát dobře. „Na světě jsou jen čtyři hráči, kolem kterých se může točit tým. Messi, Ronaldo, Neymar a Mbappé. Memphis je dobrý, ale na jejich úrovni není,“ rozohnil se sportovní ředitel Lyonu Juninho. Po sezóně, v níž nasbíral 20 branek a přidal 12 asistencí, po něm nejspíš sáhne Barcelona, které se hodí, že ji nebude stát ani euro.