Dánský záložník Eriksen při zápase na Euru zkolaboval. Lékaři ho oživovali na hřišti

Datum a místo narození: 14. února 1992, Middelfart

Výška: 182 cm

Post: záložník

Kariéra: Ajax (2010-13), Tottenham Hotspur (2013-20), Inter Milán (od 2020)

Reprezentace: 109 zápasů, 36 gólů (od 2010)

Klubová bilance: 527/109

Největší úspěchy: 3x vítěz nizozemské ligy (2011-13), vítěz Nizozemského poháru (2010)

Ocenění: 5x dánský fotbalista roku,

Ostatní: k fotbalu ho přivedl otec - fotbalový trenér; prošel mládežnickými týmy v Middelfartu, Odense a Ajaxu Amsterodam, kde přešel k dospělým; za Ajax odehrál 113 zápasů a dal 25 gólů; v létě 2013 přestoupil do Tottenhamu, za londýnský tým ve 305 soutěžních utkáních zaznamenal 69 gólů a v roce 2019 mu pomohl k postupu do finále Ligy mistrů; v loňské sezoně ale ztratil pevné místo v základní sestavě a poté přestoupil do Interu; italský klub za něj podle médií zaplatil 20 milionů eur (asi 504 milionů korun); je uznávaný jako tvůrce hry, který umí i dávat góly a rozhodovat zápasy, má výbornou techniku; je dlouhodobě oporou dánské reprezentace, mimo jiné hattrickem proti Irsku v listopadu 2017 pomohl Dánsku na mistrovství světa 2018 v Rusku; MS se zúčastnil už v roce 2010 v Jihoafrické republice, a to jako nejmladší člen dánského týmu.