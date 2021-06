Fanoušci bučí, když hráči klečí. Anglie před Eurem řeší nový fenomén, ve fotbale na sebe narážejí dva světy

Stávalo se to už v závěru anglické ligové sezony, kdy se fanoušci v omezeném počtu vraceli na tribuny. Když fotbalisté poklekli, aby se vymezili proti rasistickým projevům ve společnosti a vyjádřili sounáležitost s hnutím Black Lives Matter, z části hlediště se ozýval pískot či bučení. A totéž se děje před zápasy reprezentace.

„Pokud se lidem nelíbí, že společně vystupujeme proti rasismu, jen to dokazuje, že tenhle problém ve společnosti pořád je. A je výrazný,“ říká jeden z lídrů anglické reprezentace Jordan Henderson. I on zblízka sledoval, jak fanoušci na stadionu v Middlesbrough, kde Angličané před šampionátem vyzvali nejprve Rakušany a pak Rumuny, reagují na známé gesto.

Nesouhlasná reakce byla jednoznačná. Jakkoli část publika při pokleknutí hráčům tleskala a podpořila je.

„Lidé, co se proti tomu vymezují, jsou jen součástí problémů. Jde o ignorantskou menšinu, kterou musíme vzdělat. Polovina z těch, kteří pískali, podle mě ani neví proč,“ prohlásil ve vysílání BBC bývalý reprezentační kapitán Rio Ferdinand.

Jsou to ostrá slova, která v anglické společnosti rezonují. Citlivější téma byste na ostrovech hledali jen těžko.

Před startem turnaje se navíc přímo dotýká i českého týmu, který už v pondělí nastoupí v Glasgow proti domácím Skotům, což bude zápas do jisté míry ovlivněný i kauzou Ondřeje Kúdely.

„Nevím, možná se na nás Skotové budou dívat určitým způsobem... ale chtěl bych za všechny říct, že nikdo z nás rasismus nepodporuje. A nic na tom nezmění ani to, jestli se rozhodneme pokleknout, nebo vyjádřit svůj nesouhlas jiným způsobem. Každý má právo na svůj názor. Pokud nepoklekneme, nedělá to z nás přece rasisty,“ řekl obránce Tomáš Kalas, jenž anglické prostředí zná dokonale - s pauzami tam žije a působí téměř deset let.

UEFA nechává rozhodnutí o tom, jak se jednotlivé týmy a hráči před zápasy zachovají a jestli pokleknou, na národních asociacích.

„My to teprve v rámci mužstva budeme řešit,“ řekl mluvčí českého národního týmu Petr Šedivý. Přístup reprezentace se však dá docela dobře odhadnout.

Když totiž v březnu Češi – jen pár dnů po incidentu v pohárovém utkání mezi Rangers a Slavií – nastoupili ve Walesu, na rozdíl od domácích nepoklekli, zůstali stát a prstem poukázali na nápis Respect na levém rukávu dresů.

Jde o kampaň UEFA, která se boji proti rasismu, xenofobii a dalším projevům nesnášenlivosti nejen ve sportu věnuje. „Vedení fotbalové reprezentace a Fotbalová asociace České republiky tím chtějí společně avizovat apolitický postoj národního týmu k některým aktuálním tématům, která ve sportovním prostředí rezonují.“



Odpor proti pokleknutí, spojovaným s hnutím Black Lives Matter, ve fotbalovém prostředí roste. „Gesto se vyprázdnilo,“ zní nejčastější kritika.



Třeba od Wilfrieda Zahy, anglického fotbalisty tmavé pleti, který v závěru sezony před zápasy Premier League prostě a jednoduše zůstal stát. Podobně jako hráči druholigových Queens Park Rangers či Brentfordu.

Mimochodem, do úplně jiné dimenze téma těsně před výkopem fotbalového Eura žene Viktor Orbán, maďarský premiér.

„Pokud jste hostem v naší zemi, pak musíte chápat její kulturu a neprovokovat hostitele. Politika nemá ve sportu místo,“ prohlásil ve čtvrtek.

V Budapešti se přitom mají hrát čtyři duely atraktivní skupiny s Francií, Portugalskem a Německem. A premiér země známý svými nacionalistickými a protiimigračními názory by se prý nedivil, kdyby maďarští fanoušci reagovali popudlivě. K tomu dodává: „Maďar pokleká pouze před bohem, svou zemí, a pokud žádá ženu o ruku.“

I ve fotbale na sebe zkrátka narážejí dva světy.

„Podle nás se nejedná o politické gesto,“ zní z tábora anglických fotbalistů. Trenér Gareth Southgate v otevřeném dopise fanoušků, který zveřejnil server The Players Tribune, uvedl, že je povinností reprezentace Albionu komunikovat s veřejností o tématech, jako jsou rovnost či rasová nesnášenlivost.

„Budu na to upozorňovat až do své smrti. Jsem silným zastáncem vzdělávání lidí, kteří dost možná nerozumí problémům, jimž jsou vystaveni,“ uvedl obránce Tyrone Mings a jeden z výraznějších hlasů, které se proti rasismu ve fotbale vymezují.

Spouštěčem nekončící debaty byla loňská smrt George Floyda, jemuž americký policista Derek Chauvin několik minut klečel na krku.

Zejména ve Spojených státech následovala vlna protestů, nepokojů, násilných demonstrací; spojovaných se zmiňovaným hnutím Black Lives Matter. To proti bezpráví vůči Afroameričanům bojuje dlouhodobě a silnou podporu má i mezi sportovci.

Přitom třeba fotbalistům v Německu zprvu kvůli gestu hrozil trest, protože regule politické projevy na hřišti zapovídají. Postupně se ale v tomto konkrétním případě přístup změnil.

V Anglii měli hráči dokonce v jednom kole Premier League místo vlastních jmenovek na dresech právě slogan dnes celosvětově známé iniciativy. A neustále omílaného poklekávání se v nejsledovanější soutěži světa drží už celý rok. Prázdné tribuny kvůli covidu tomu pomohly, ukazuje se v posledních týdnech, kdy se fanoušci do hledišť pomalu vracejí.

Jaké budou reakce na Euru?