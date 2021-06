Euro 2020 konečně startuje, začínají Italové s Turky. Na titul si brousí zuby řada favoritů

ŘÍM/PRAHA Evropský šampionát vždy zahajoval zápas domácího týmu, který automaticky hrál ve skupině A. Jenže jak vybrat domácí tým, když se hraje v jedenácti zemích? Čest odstartovat turnaj, který už při svém oznámení vzbuzoval kontroverze, natožpak po roce a půl s pandemií koronaviru, tak v pátek dostanou týmy z „áčka“ – Itálie a Turecko na stadionu v Římě.

A zrovna Italové patří k národům, které si mohou dělat zálusk na celkové vítězství, byť vlčáků lačnících po titulu mistrů Evropy je řada.



Ostatně sílu týmu z Apeninského poloostrova pocítili i čeští fotbalisté, kteří s nimi odehráli přípravu minulý týden v Bologni. „Bylo na nich vidět, že jsou vyladění, dostali se do vedení naší vinou a ve druhé půli koncertovali,“ přiznal trenér českého výběru Jaroslav Šilhavý po prohře svého celku 0:4. S ohledem na vývoj ještě milosrdné prohře.

Zkušený trenér Roberto Mancini má přitom poskládaný celek prakticky jen z domácí soutěže, výjimkou jsou dvojice z PSG (Florenzi a Verrati) a z Chelsea (Emerson, Jorginho). Mezi hlavní hvězdy pak patří pouhých 163 cm měřící křídelník Lorenzo Insigne, který v letošním ročníku Serie A nastřílel 19 branek a přidal dalších sedm asistencí. „Hráli jsme fakt dobře. Ještě je brzy na to říct, kam můžeme na Euru dojít,“ podotkl hráč Neapole.

Opřít se Mancini může především o zkušené zadní řady, které řídí 36letý stoper Giorgio Chiellini z Juventusu, pro něhož zřejmě půjde o poslední možnost, jak získat velkou trofej i se svou zemí.

Bude útok víc než obrana?

Pokud Italové budou stavět na pevné defenzívě, tak Belgičané ve skupině B děsí naopak svou útočnou silou. Co jméno, to pojem. Lukaku, De Bruyne, Eden Hazard, Mertens, Carrasco a mnozí další… Trenér Roberto Martinéz nebude mít lehkou úlohu v tom ohledu, že hrát nemohou všichni. Pokud dokáže vsadit na správný mix, mohou to Belgičané dotáhnout velmi daleko.

V přípravě porazili nepříjemné Chorvaty 1:0, o výhře rozhodl právě mohutný útočník Interu Milán Romelu Lukaku. „Udělal jsem jen svou práci. Na šampionátu potřebujeme, aby byli i ostatní spoluhráči 100% připraveni, pak můžeme leccos dokázat,“ připomněl zdravotní neduhy kamarádů Kevina de Bruyneho, Edena Hazarda a Axela Witsela.

Na druhou stranu – jak si mohou Belgičané libovat nad ofenzivní hrou, tak se budou strachovat o vlastní polovinu hřiště. Samozřejmě, v brance je jeden z nejlepších gólmanů světa Thibaut Courtois z Realu Madrid, ale obrana stárne rychleji, než by Martinéz chtěl. Komentátor britského serveru Guardian Kristof Terreur podotýká, že pro Belgičany je podstatný hlavně Witsel, u něhož je ale otázkou aktuální zdravotní stav. „Alderweireld (32 let), Vertonghen (34) a Vermaelen (35) jsou blízko konce svých kariér a netvoří úplně pohyblivou trojici,“ podotýká Terreur.

Nizozemská rehabilitace?

Naprosto katastrofálně dopadli Nizozemci v kvalifikaci na poslední MS v roce 2018, kdy se v konkurenci Švédska či Francie na závěrečný turnaj neprobojovali. Nepodívali se ani na poslední Euro. I proto nyní touží po návratu mezi elitu a mají na to ideální konstelaci skupiny C – Rakousko, Ukrajinu a Severní Makedonii.

„Nemůžeme si dávat jiné cíle než ty nejvyšší. Máme tým plný kluků, kteří působí v nejlepších klubech v nejlepších evropských soutěžích,“ prohlásil kouč „Oranjes“ Frank de Boer. Kupředu jeho hráče požene domácí prostředí, základní skupinu odehrají na stánku Ajaxu. Smířit se ale musí s absencí dlouhána a lídra obrany Virgila van Dijka, který si v říjnu přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a stále rehabilituje. „Euro mi bude chybět, ale jsem s tím smířený, pro tuto chvíli i pro budoucnost je to správné rozhodnutí,“ podotkl stoper Liverpoolu.

Krom absence Van Dijka mohou fandové už snad jen smutnit kvůli ikoně Arjenu Robbenovi. Fotbalista s fantastickou levačkou stál o Euro i v sedmatřiceti letech, trenér de Boer se ale rozhodl dát šanci mladším. „V tuto chvíli to na jeho zařazení do týmu nevidím,“ dodal k tomu kouč.

Těžká skupina pro Slováky

Zatímco Italové sází na domácí soutěž, slovenský kouč Štefan Tarkovič má tým poskládaný doslova z celého světa. Od ostříleného veterána Hamšíka (švédský IFK Göteborg) přes oporu zadních řad milánského Interu Škriniara až po novou akvizici pražské Slavie Ivana Schranze. Své zastoupení v nominaci mají i kyperská či americká liga. A samozřejmě také domácí soutěž.

Jen ta aktuální forma dělá fanouškům pod Tatrami vrásky. „Věnuji zlatého bludišťáka tomu, kdo mi vysvětlí nominaci Roberta Maka a Michala Ďuriše. Nic ve zlém, kluci, mám k vám respekt, ale dnes už to pohybově fakt není ono,“ podotkl jeden z nich na Twitteru. „Ondřej Duda, kdyby neměl odbarvenou hlavu, je absolutně neviditelný. Jako mužstvo starých pánů,“ přidávali se další po remíze 0:0 v přípravě s Rakouskem.

Kouč Tarkovič se s nimi ale v hodnocení rozcházel. Sice přiznal trápení v ofenzivě, přesto byl s výkonem spokojený. „Oboustranně kvalitní zápas, těžko jsme se rozbíhali, ale ve druhém poločase jsme měli dobré šance. Těší mě, že jsme si je vypracovali, mrzí mě jen koncovka.“

Pravdou ale je, že ve skupině E budou Slováci efektivitu potřebovat. Favoritem jsou Španělé, kteří už tradičně poskládali skvělý výběr, kde ale velmi nečekaně chybí jakýkoliv hráč z Realu Madrid, a navíc mají problém s koronavirem, jelikož kapitán Sergio Busquets měl v pondělí pozitivní výsledek a tým z Pyrenejského poloostrova musel narychlo povolat šest rezervních hráčů pro případ, že by se nákaza rozšířila.

Dalšími soupeři našich východních sousedů budou nepříjemní Švédové a Poláci s kanonýrem Robertem Lewandowskim. No, nic snadného...

Podaří se Maďarům zázrak?

Ještě těžší pozici ale mají Madaři. Skupina F je jednoduše světová. Postup v konkurenci Německa, Francie a Portugalska by se rovnal zázraku, takže by se dalo teoreticky říct, že si to celek, který dva ze tří zápasů odehraje na domácím stadionu Ference Puskáse v Budapešti, půjde jen užít.

Opak je ale pravdou, ani s Maďary nebudou mít světové fotbalové mocnosti jednoduché pořízení, vždyť v posledním roce dokázali dvakrát porazit vždy kousavé Turky a v baráži o Euro vyřadit nevyzpytatelný Island. Opřít se mohou hlavně o dva legionáře z Lipska, brankáře Petera Gulacsiho a stopera Williho Orbána.

Na rovinu je ale třeba přiznat, že bez ofenzivního mozku Dominika Szoboszlaie to budou mít proti soupeřům sakra těžké. Ano, Cristiano Ronaldo pomalu stárne, přesto je to pořád CR7 (letos 29 ligových tref) a kapitán obhájců trofeje, Francie má ve svých řadách opěvovaného mladíka Kyliana Mbappého a také navrátilce Karima Benzemu. A Němci se také nebudou chtít s dlouholetým koučem Joachimem Löwem loučit bez (medailového) úspěchu.

Každopádně, máme se nač těšit a už v pátek večer to vše vypukne.