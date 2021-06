Schickova trefa obletěla celý svět. Brankář byl venku, tak jsem to tam prásknul, řekl kanonýr

Na ten moment už nikdy nezapomene. Výjimečný gól Patrika Schicka ozdobil české vítězství 2:0 nad Skotskem, kterým národní tým vstoupil do evropského šampionátu. „Už během utkání jsem si všiml, že gólman chodí dost vysoko. Tak jsem to zkusil,“ popisoval útočník.

Krátce po pauze mohl s kolegou Janktem vyrazit do brejku, ale místo toho Schick z poloviny hřiště vystřelil. Naprosto přesně a geniálně.

„Tenhle zápas jsem si dopředu několikrát promítal, ve své hlavě jsem ho hrál už asi třikrát. A druhý gól, to byla jen třešnička,“ usmíval se bezprostředně po utkání do kamery České televize.

Jeho trefa okamžitě obletěla celý fotbalový svět. Neskutečný, úchvatný, dechberoucí, prší reakce z domova i ze zahraničí.

„Páťa je v koncovce geniální hráč,“ ocenil i trenér Jaroslav Šilhavý. „Věřím, že to nebyly jeho poslední góly na turnaji.“

Ve vstupním utkání českého týmu proti Skotsku se Schick prosadil dvakrát. Poprvé hlavou po dohrávaném rohovém kopu.



„Měli jsme tlak, do šestnáctky to létalo ze všech stran a pak jsem si našel centr od Vládi Coufala. Vyskočil jsem přes obránce, dostal se před něj a zapadlo to hezky za tyč,“ popisoval.

A co TEN gól?

45,5 metru Vzdálenost, ze které Patrik Schick skóroval proti Skotsku. Je to nový rekord evropských šampionátů



„Odražený balon, periferně jsem se podíval a viděl, že brankář je zase venku, tak jsem to tam prásknul.“

„Zapadlo to do sítě asi nejlépe, jak mohlo,“ pokračoval Schick v rozhovoru pro UEFA.com. „V tu chvíli to byla obrovská euforie, běžel jsem slavit s našimi fanoušky. Super!“ radoval se.

Zároveň se český útočník vyšvihl na první místo střelecké tabulky po bok Romela Lukaka. I belgický hromotluk se v úvodním utkání proti Rusku (3:0) prosadil dvakrát a i on výrazně přispěl k výhře svého týmu.

„Je skvělé, jak jsme to zvládli,“ pochvaloval si Schick. „Proti Skotům nás to stálo hodně sil, těžký zápas, ale máme nulu vzadu a krásné vítězství.“



Přesně takový vstup do šampionátu si Češi vysnili.