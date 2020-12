Sima řídil poklidnou výhru Slavie nad Libercem, Sparta vydřela tři body se Slováckem v závěru

Praha/ Uherské Hradiště Fotbalisté Sparty po obratu vyhráli v 11. kole první ligy na Slovácku 2:1. Od 14. minuty prohrávali brankou Václava Jurečky, o dvě minuty později srovnal nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. O výhře Pražanů rozhodl v 84. minutě první soutěžní brankou po návratu ze zahraničí David Pavelka. Sparta se vrátila na druhé místo a ztrácí dva body na vedoucí Slavii, která má k dobru večerní utkání s Libercem. Slovácko prohrálo po čtyřech kolech.

11. kolo první fotbalové ligy: 1. FC Slovácko - Sparta Praha 1:2 (1:1) Branky: 14. Jurečka - 16. Juliš, 84. Pavelka. Rozhodčí: Machálek - Blažej, Hurych - Orel (video). ŽK: Kliment, Kalabiška - Karlsson, Juliš. Bez diváků. Sestavy: Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek (89. Kubala) - Jurečka (81. Mareček), Kohút (73. Petržela), Navrátil (89. Hellebrand) - Kliment. Trenér: Svědík. Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Souček (60. Sáček), Ladislav Krejčí I (90. Hanousek) - Karlsson (80. Plavšič), Juliš. Trenér: Kotal.

Sparta nastoupila oproti čtvrtečnímu zápasu v Evropské lize s AC Milán s deseti změnami v základní sestavě. Proti „Rossoneri“ hrál od začátku pouze Souček.

„Každé vítězství je cenné, obzvlášť tady na Slovácku. Po dvou porážkách se Slavií a AC Milán se mužstvo potřebovalo zklidnit. Věřím, že nám tři body odsud pomůžou v dalších utkáních,“ řekl na tiskové konferenci trenér vítězů Václav Kotal.



První střelu na branku v utkání, které se kvůli opatřením v boji proti koronaviru hrálo bez diváků, vyslal domácí Kalabiška. Více ze hry měli v úvodu hosté, kteří však paradoxně inkasovali jako první. Ve 14. minutě Kohút přetáhl centr na kapitána Kadlece. Bývalý sparťan, který dnes slaví 36. narozeniny, vrátil balon před bránu a Jurečka prvním gólem v ligové sezoně zblízka otevřel skóre.

Vedení Slovácka trvalo necelé dvě minuty. Z podobné situace a ideální spolupráce jmenovců Krejčích poslal starší z nich míč do vápna, kde jej uklidil do sítě Juliš. Jeho osmý gól v tomto ligovém ročníku potvrdilo video, které vyloučilo postavení mimo hru.

Ani v dalším průběhu úvodního poločasu nebyla nouze o zajímavé momenty na obou stranách. Havlíkův centr musel v těžké pozici odhlavičkovat Hancko, Souček pak zblokoval Kalabiškovu střelu. Na druhé straně postupoval ve 32. minutě sám na Bajzu Karlsson, ale po „blafáku“ se dostal mimo střelecký úhel a ani nevypálil.

Do druhé půle vstoupil aktivněji tým z Uherského Hradiště. Ve 49. minutě se po nahrávce Navrátila dostal k zakončení Kliment, ale o kousek minul šibenici Nitovy branky.



V 54. minutě Havlík, který odehrál 200. zápas v nejvyšší soutěži, váhal s rozehrávkou tak dlouho, až mu míč při kontaktu v pokutovém území vzal Souček. Míče se zmocnil Karlsson, který překonal Bajzu. Gól však neplatil, video totiž usvědčilo Součka z faulu na záložníka Slovácka.

Švéd Karlsson byl blízko regulérnímu gólu v 64. minutě, kdy ho do šance vyslal krásným pasem Dočkal. Trefil ale gólmana Bajzu. O pět minut později mohl zase skórovat Kalabiška, jenže hlavou zblízka mířil do Nity. Vzápětí se dožadoval pokutového kopu Dočkal po souboji se Sadílkem, ale marně.

Vítězný gól hostů přišel v 84. minutě. Pavelka se v šestnáctce individuálně uvolnil a střelou k tyči zajistil Spartě cennou výhru, kterou v závěru bez větších potíží uhájila. Pavelka se v lize trefil za Letenské podruhé. První gól vstřelil shodou okolností právě na Slovácku v srpnu 2012.

Pražané vyhráli teprve druhé z posledních pěti kol, venku v nejvyšší soutěži však naplno bodovali v pátém z posledních šesti duelů. Slovácko zůstalo osmé, má ale k dobru odložené utkání v Ostravě.

Slavia si upevnila první místo

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:0 (2:0) Branky: 23. a 75. Sima, 45.+1 Olayinka. Rozhodčí: Marek - Paták, Kotík - Rejžek (video). ŽK: Sadílek, Hilál, Mosquera (všichni Liberec). Bez diváků. Sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Oscar, Provod (80. Takács) - Sima (82. Karafiát), Stanciu (70. Traoré), Olayinka (80. Malinský) - Kuchta (80. Tecl). Trenér: Trpišovský. Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Tijani, Mikula - Mara, Sadílek (63. Michal) - Pešek (52. Rondič), Matoušek (74. Nešický), Mosquera (74. Fukala) - Hilál (63. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Vršovičtí se oklepali ze čtvrtečního debaklu 0:4 v Evropské lize v Leverkusenu, kde utrpěli nejvyšší prohru pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Už před zápasem ale měli jako jediný český klub jistý postup ze skupiny. Slávisté nadále drží neporazitelnost v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži bodovali už 23 utkání po sobě. Liberec z posledních tří kol získal jediný bod a patří mu až 11. místo. Má ale zápas k dobru.

Trenér Slovanu Hoftych postavil do základní sestavy tři ze sedmi hráčů, kteří v Liberci hostují z Edenu - Tijaniho, Matouška a Hilála. Naopak ani na lavičce nebyli Hromada a Beran, jenž se v zimě zřejmě vrátí do Vršovic. Trpišovský, který před třemi lety přišel do Slavie ze Slovanu, při zranění Ševčíka a Holeše nasadil do středu pole Provoda s Oscarem.

Pražané začali souboj dvou letošních pohárových účastníků, kteří ve čtvrtek odehráli poslední zápas skupiny Evropské ligy, lépe. Ve 13. minutě tečoval Simův centr Kuchta a trefil tyč. V 18. minutě mohl otevřít na druhé straně skóre Matoušek. Kmenový hráč Slavie obral o míč Zimu a postupoval sám na branku, gólman Kolář mu ale zmenšil úhel a zasáhl.

O pět minut později se prosadili Pražané. Sima si naskočil na centr z rohu a hlavou podobně jako v derby otevřel skóre. Senegalský útočník skóroval ve čtvrtém ligovém utkání po sobě. Sudí Marek situaci dlouho konzultoval s videorozhodčím kvůli možnému faulu útočícího Kuchty na Koscelníka, ale gól nakonec uznal.

I druhou branku dali červenobílí po centru. V první minutě nastavení úvodního dějství se po Masopustově centru Olayinka zbavil Koscelníka a hlavou zvýšil. Vzápětí mohl přidat třetí branku Sima, ale minul.

Po změně stran byl střelecky aktivnější Liberec. Mara však v 62. minutě zamířil do centru jen do Koláře a podobně se vedlo v úniku i Mosquerovi. V 74. minutě Hoftych poslal na trávník čerstvého Fukalu s Nešickým, ale sotva hosté dostřídali, inkasovali potřetí.

Provod vysunul Masopusta, který vrátil míč pod sebe a Sima do odkryté branky nezaváhal. Devatenáctiletý talent navázal na dvě branky z derby a s šesti góly mu schází už jen dvě trefy na lídra střelecké tabulky sparťana Juliše.