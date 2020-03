Sivok fotbalové Budějovice nekoupí, akcionáři v čele s majitelem Dvořákem jeho nabídku odmítli

České Budějovice Kapitán českobudějovických fotbalistů a bývalý reprezentant Tomáš Sivok klub, v němž působí, neodkoupí. Podle deníku Sport jeho nabídku současní akcionáři kolem Miroslava Dvořáka odmítli.

Sivok chtěl Dynamo získat společně s podnikatelem Vlastislavem Břízou, vlastníkem společnosti Koh-i-noor. Se vstupem do majetkových struktur jihočeského klubu se mu snažili pomoci i dva fotbalisté - současný brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný a bývalý hráč Dynama Tomáš Řehoř.

Svůj plán Sivok představil před startem jarní části ligové sezony. Šestatřicetiletý stoper chtěl v Dynamu využít své bohaté zkušenosti ze zahraničí, klub posunout do evropských pohárů a vybudovat špičkovou akademii.

„Pan Dvořák mi řekl, že klub dostal výhodnější nabídku, než jsem předložil já. Já výš jít nemůžu,“ citoval list Sivoka. „Jsem zklamaný. Koh-i-noor byl připravený výrazně zvednout rozpočet a připravit projekt akademie, která by mohla být jednou z nejlepších v zemi,“ dodal bývalý reprezentační kapitán.

Jednání o koupi klubu považuje za velkou zkušenost. „Těší mě aspoň to, že se něco může pohnout. Že jsme třeba byli impulzem pro to, že do klubu přijde lepší investor, který snad bude mít velké plány jako já a Koh-i-noor. A pokud klub neprodají, snad pan Dvořák a další akcionáři dokážou zvýšit rozpočet tak, aby Dynamo mohlo stabilně chtít hrát první šestku. Děkuju jim za to, že mi dali šanci s nimi jednat a o prodeji uvažovali,“ prohlásil Sivok.

Brankář Jaroslav Drobný kritizoval České Budějovice za přístup k hráčům

Není jasné, zda se na konci jednání podepsala mediální přestřelka mezi Drobným a vedením klubu. Čtyřicetiletý gólman v pondělním televizním pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport mimo jiné prohlásil, že určití lidé v Dynamu hráčům nepřejí úspěch a házejí jim klacky pod nohy. Za Drobného se postavil Sivok, klub se proti kritice ohradil.



Oba veteráni se vrátili do Českých Budějovic v průběhu podzimní části sezony a Dynamo výrazně pozvedli. Jihočeský nováček soutěže po 23 kolech nečekaně figuruje na šestém místo ligové tabulky a bojuje o účast v elitní nadstavbové skupině o titul.