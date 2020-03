VIDEO: Po vzoru Cantony. Dier si došel na tribuny pro fanouška, který slovně urážel jeho bratra

Londýn Po osmifinálovém zápase FA Cupu mezi Tottenhamem s Norwichem, ve kterém "Kohouti" prohráli 1:2 po penaltách, se stalo něco dlouho nevídaného. Záložník Spurs Eric Dier se bezprostředně po utkání vydal na tribuny a ve stylu Erica Cantony se snažil fyzicky konfrontovat fanouška. Ten měl údajně urážet mladšího bratra šestadvacetiletého záložníka.

„Zvláštní, celý zápas byl fantastickou reprezentací FA Cupu, ale před otázkou nad Diera nemůžu utéct. Myslím, že udělal to, co my jako profesionálové nemůžeme. Když ale někdo uráží vaší rodinu, tak se to dá chápat,“ řekl trenér Tottenhamu José Mourinho na pozápasové tiskové konferenci.

Zástupci Spurs musí vydat oficiální prohlášení ohledně incidentu, dá se očekávat, že Dier bude potrestán.

Así arrancó todo: Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio. pic.twitter.com/OEeJyB19kG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

„Pokud by byl Eric Dier distancovaný nebo pokutovaný, tak s tím souhlasit nebudu. Co udělal, je špatné, mělo by se ale řešit chování fanouška,“ zastal se svého svěřence Mourinho.



Tottenham po prohře v FA Cupu přišel o možnost hrát o jednu z trofejí a ani v ostatních soutěžích nemá ideálně nakročeno. V Premier League se drží na sedmém místě mimo pohárové příčky, v osmifinále Ligy mistrů v úvodním zápase podlehl na domácím hřišti Lipsku 0:1.