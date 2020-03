Dlouholetý kapitán Novotný vzpomíná na derby se Slavií: Ti, kdo nezvládají tlak, na Spartu nemají

Praha Během své veleúspěšné kariéry získal se Spartou čtrnáct ligových titulů, v čemž se mu nemůže nikdo rovnat. Stoper Jiří Novotný patřil k hlavním oporám pražského klubu v dobách jeho největší slávy, lídrem byl na hřišti i mimo něj. Jak vzpomíná na derby proti Slavii? A co říká na aktuální dění na Letné? O tom v rozhovoru před nedělním ostře sledovaným střetem dvou nesmiřitelných.

Lidovky.cz: Na jaký zápas nebo konkrétní moment z derby nejraději vzpomínáte?

Na zápas z roku 2000, tehdy nás trénoval Ivan Hašek. Hráli jsme doma a prohrávali 0:1, ale povedl se nám skvělý obrat a nakonec jsme zvítězili 5:1. Zároveň jsme si díky této výhře zajistili titul, který jsme hned mohli oslavit se svými fanoušky, což bylo skvělé.

Lidovky.cz: Říká se, že derby nemá favorita a že faktory jako současná forma nehrají roli. Brali jste to tak už tehdy? Přece jen Sparta ve vaší éře dominovala...

Souhlasím, derby opravdu nemá favorita. Jde o extrémně vyhrocené utkání, od kterého každý hodně očekává. Už několikrát se stalo, že jeden z týmů šel do derby v pozici jasného favorita a třeba prohrál.

Lidovky.cz: Byly pro vás zápasy se Slavií prestižnější než třeba ty v evropských pohárech?

Asi ne, přece jen evropské poháry jsou úplně jiná soutěž, kde můžete změřit síly s daleko kvalitnějšími soupeři. Na druhou stranu, derby je u nás hodně sledované, takže pozornost mělo podobnou.

Lidovky.cz: Jaké mezi vámi a hráči Slavie panovaly vztahy? Šlo čistě o sportovní rivalitu, nebo to s některými bylo i osobní?

Ve většině případů to bylo naprosto v pohodě, s kluky ze Slavie jsme se totiž potkávali v národním týmu. Rivalita mezi námi určitě byla, každý chtěl vyhrát. ale vše probíhalo v rámci fair play.

Lidovky.cz: Který ze slávistických hráčů se vám nejhůře bránil?Napadá mě Pavel Kuka. Sice nám nedal tolik gólů, ale svou rychlostí a celkově dobrým pohybem nám dělal velké problémy. Ale žádný hráč, proti kterému bych vyloženě nerad nastupoval, mě nenapadá.

Lidovky.cz: Současná Sparta má celou řadu problémů, který z nich je podle vás tím největším? Je to třeba psychika hráčů?

Na nás byl vyvíjen taky obrovský tlak, někdy možná až přemrštěný. Hráči Sparty musí být odolní a všechny tyhle věci zvládat. Pokud to nedokážou, nemají v takovém klubu co dělat.

Lidovky.cz: Jak jste vnímal situaci okolo konce Václava Jílka, který byl netradičně odvolán po prvním kole jarní části sezony?

Spartě se výsledkově vůbec nevydařila příprava, první jarní kolo špatné rozpoložení týmu jenom potvrdilo. Nebyl vidět žádný progres a zřejmě kvůli tomu se vedení klubu rozhodlo sáhnout k takovému kroku.

Lidovky.cz: Myslíte si, že je Václav Kotal pro Spartu tím pravým trenérem a že může případně zůstat na lavičce i po této sezoně?Ukáže až čas. Pan Kotal je náročný trenér, který Spartou prošel a má k ní vztah. Jeho herní styl je postaven hodně na taktice a především na fyzické kondici. Mohlo by to být ku prospěchu věci, protože na podzim mi přišlo, že Sparta v několika zápasech nestačila soupeři fyzicky. Věřím, že je člověkem na správném místě.