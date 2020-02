Chce-li Sparta dělat body, nezbývá jí, než syna vrátit zpátky do mužstva, říká Martin Hašek starší

Praha Už se zdálo, že situace okolo Martina Haška mladšího se uklidnila. Čtyřiadvacetiletý záložník byl kvůli odmítnutí odletět na zimní soustředění přeřazen B-mužstva pražské Sparty a začal s ním trénovat, pak ale jeho otec přilil olej do ohně. „Vtipné na tom je, že chce-li na jaře Sparta udělat body, nezbývá jí, než ho do áčka zase vrátit,“ myslí si Martin Hašek starší.

Když se Martin Hašek před odletem dostavil na sraz bez cestovních dokladů a odmítal se s nimi znovu dostavit, málokdo by čekal, že nebude mít propracovaný záložní plán.

Tím měl být útek do izraelského Maccabi Haifa, Sparta se i s klubem domluvila a Hašek přiletěl do Izraele podepsat kontrakt. Na poslední chvíli ale z přestupu sešlo, když si řekl rodák z Liberce o vyšší plat, který Maccabi odmítlo.

Adam Hložek (vlevo) a Martin Hašek se radují z gólu v Příbrami.

„Celá situace je pro mě nepochopitelná. Bavíme se o hráči, který se v našem prostředí jednoznačně zlepšil. Má za sebou nejlepší půlrok kariéry, ať už herní, tak statistický. V co ta situace vyústila, je pro mě naprosto nepochopitelné. Naprosto neuvěřitelná neprofesionalita,“ myslí si sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Odlišného názoru byl však Haškův otec, jenž za Spartu hrál pět let.

„Sparta se svou neschopností komunikovat s hráčem dostala do stavu, kdy byla nucená dle jejího názoru přeřadit jej do B-týmu a prohrávat jeden zápas za druhým. Vtipné na tom je, že chce-li na jaře udělat body, nezbývá jí, než ho do áčka zase vrátit,“ říká Martin Hašek starší serveru iSport.cz.

Otázkou však zůstává, jak by se kabina Sparty k podobnému kroku postavila. Podobné prohřešky se totiž v kabině fotbalových mužstev často neodpouští.

„Celkové dění okolo Haška dokumentuje atmosféru ve sparťanské kabině, takovéto chování si nemůže dovolit žádný hráč. Podobné záležitosti musí mužstvo rozežírat zevnitř,“ myslí si Ladislav Vízek.

Sparta navíc může Haška lehce „podusit“, stále jí totiž čtyřiadvacetiletý záložník patří...