Sivok návrat na české trávníky nezvládl. Přišlo mi to směšné, říká trenér Horejš o červené kartě

Ostrava Návrat do nejvyšší české soutěže někdejšímu fotbalovému reprezentantovi Tomáši Sivokovi nevyšel. Porážka s Baníkem 1:2 a navrch červená karta v nastaveném čase, na to českobudějovický kapitán nebude rád vzpomínat.

Šestatřicetiletý obránce Sivok, který se do Česka vrátil po jedenácti letech v zahraničí, doplatil na řeči, byť i podle zápisu nic vulgárního neřekl.

V 86. minutě dostal nejprve žlutou kartu za poznámku k rozhodčímu: „To si děláš srandu.“

A ve druhé minutě nastavení za ironické zatleskání...

Po utkání se Sivok k celé situaci nevyjádřil, neboť mezi novináře nepřišel.

„Mrzí mě, že místo, abychom si vážili hráčů jako je Baroš nebo Sivok, kteří pro republiku něco udělali, tak je takto trestáme,“ řekl českobudějovický trenér David Horejš.

Dodal, že byl u Sivokova vyloučení byl blízko. „Akorát zatleskal a rozhodčí hned tasil kartu. Přišlo mi to směšné. Ten kluk se dva měsíce připravuje a pak toto... Je to hanba. Je mi smutno. Takových hráčů bychom si měli vážit.“



Ostravský trenér Bohumil Páník upozornil, že si hráči musejí uvědomit, že jsou součástí týmů. „A je těžké měřit dvěma metry, protože ti mladší je začnou napodobovat. Milan Baroš si to uvědomil, je ukázněný. Sivok se vrátil po dlouhé době a musí si to uvědomit také,“ uvedl Páník. „ Je to jako když vychováváte děti. Když jste na jedno přísní a na druhé ne, také to nebude dobré.“

Horejš tvrdí, že Sivok naskočil do mužstva v pravý čas. „Trénuje s námi dlouho. Každý den ho vidím. Je to ohromný profík a srdcař. Ukázal, že má mužstvu co dát,“ tvrdí David Horejš. „V dalším utkání nám bude obrovsky chybět. Patřil mezi naše nejlepší hráče. Baník měl obrovskou kvalitu, ale my jsme je ho do ničeho nepouštěli. Díky Tomášovi.“

Zkušeného obránce Sivoka ocenil i ostravský stoper Patrizio Stronati. „Dokázal skvěle rozehrát balon. Přinesl do jejich hry zkušenost. Má výborný timing na hlavu, na hru po zemi... Tam teď mají sílu,“ uzavřel Stronati.