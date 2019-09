Italové jsou vedle. Novináři do sestavy Slavie proti Interu nominovali i Alexe Krále

Milán/PRAHA S blížícím se úvodním kolem Ligy mistrů se italští novináři zaměřili na sestavu pražské Slavie, která v úterý vyzve slavný Inter Milán. V jednom z tamních plátků byl do pravděpodobné sestavy sešívaných nominován i Alex Král. Ten se tomu sám na Twitteru zasmál, od 1. září totiž patří Spartaku Moskva.

Fotbalisté pražské Slavie vyzvou v první utkání skupinové fáze Ligy mistrů v úterý Inter Milán. Na věhlasném San Siru, které je pro utkání Nerazzurri pojmenováno jako Stadio Giuseppe Meazza, vyběhnou sešívaní podle italského tisku pravděpodobně s Alexem Králem v sestavě.



To již však není možné. Alex Král totiž od 1. září patří oficiálně Spartaku Moskva, který za něj do Prahy poslal ohromných 12 miliónů eur. Omylu italských novinářů se zasmál i samotný hráč a to prostřednictvím svého twitterového účtu.

Slávisté se v boji o první cenné body v Lize mistrů utkají s přetěžkým soupeřem, který v úvodu nového ročníku Serie A vévodí ligové tabulce. S devíti body jsou svěřenci Antonia Conteho zatím stoprocentní. V ofenzivě nastupuje nová posila Romelu Lukaku, jenž je kvalitně doplňován Martinezem, Sensim, Brozovičem či Candrevou. Do vývoje utkání by mohl promluvit i zatím méně využívaný Chilan Alexis Sanchez.



Utkání začne v úterý v 18.55. Slávisté budou muset předvést nadstandardní výkon, aby mohli pomýšlet na jakýkoliv bodový zisk. Jisté však je, že Alex Král jim v tomto boji už nepomůže.