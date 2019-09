Trpišovský v Miláně pobaven mylným překladem: Jak vás ovlivnil Miloš Zeman?

Milán Na hlavu nasadil sluchátka a když poslouchal, jak mu překladatelka tlumočí otázku italského novináře, cukaly mu koutky. Ve chvíli, kdy se místní žurnalista zeptal na slavného trenéra českého původu Zdeňka Zemana, zaznělo Jindřichu Trpišovskému, kouči fotbalové Slavie, v uších: Jak vás ovlivnil Miloš Zeman?

„Trochu si to musím srovnat,“ usmál se Trpišovský, když sluchátka odložil. Ale dotazu porozuměl správně a místo prezidenta před úvodním utkáním Ligy mistrů s Interem Milán chválil zkušeného trenérského kolegu.

„Pan Zeman je nejúspěšnější trenér, který kdy v cizině působil na klubové úrovni. Má můj obrovský obdiv, na české poměry je nevídané, co tady v Itálii dokázal. Tvrdohlavostí si umí prosadit svou,“ říkal s úctou. „Znám dokonce jeho velkého fanouška: trenér Pulpit, kterému jsem dělal na Žižkově asistenta, ho hodně uznává. Stejně jako Inter: při každém jeho zápasu vyvěšuje vlajku z okna. Takže vidíte, že i v Česku bude někdo fandit Interu.“

Vy se ho naopak pokusíte zaskočit. Jak?

Samozřejmě vnímáme, kde jsme. Že jsme po dlouhé době v Lize mistrů, že proti nám stojí silný Inter. Vidíme, jaký má kádr, jakou má historii. Ale máme svůj styl a nechceme z něj ustupovat ani tady. Až zápas ukáže, jak se nám to povede, k čemu je donutíme - nebo oni nás.

Cítíte před prvním zápasem v Lize mistrů nervozitu?

Jsme skoro nováček, Ligu mistrů hrajeme po dlouhé době. Devětadevadesát procent lidí v klubu ji nezažilo, teď jsme ve společnosti gigantů. Ale vzdávat něco předem, to bychom sem nemuseli jezdit ani hrát. Chtěli jsme Ligu mistrů, tak se soupeřům musíme umět postavit. Naše touha je pokračovat v Evropě i na jaře, takže body musíme sbírat a zítra máme první ze šesti pokusů. Pravda leží na hřišti, tam se ukáže, na co týmy mají.

Nebude těžší uspět, když si na vás soupeři po minulé sezoně dají větší pozor?



Těžká otázka, nevidíte soupeři do hlavy. Výsledky jsme v minulé sezoně udělali, ale odešlo nám pět hráčů ze základu, hrajeme i trochu jinak. Tím, že se nám podařilo remizovat na Seville, vyhrát v Genku nebo v Kodani a trápit Chelsea, týmy nás berou jinak, než když o nás nic nevědí. Nikdo nepodcení zápas v Lize mistrů, na to se spoléhat nebudeme. Chceme dál budovat značku Slavie v Evropě, získávat si respekt. Teď máme další možnost, uvidíme, na co to bude stačit.

Inter má několik variant rozestavení, hlavně v útoku se řeší, jestli vsadí na obrovitého Lukaka, nebo na rychlejší hráče. Co očekáváte vy?

Počítáme s oběma variantami. Já spíš čekám, že Lukaku hrát nebude, vzhledem k programu a drobným zdravotním potížím - v neděli hrají derby s AC Milán. Hra s ním by byla úplně jiná. Když nebude, ubudou nám starosti se standardkami, ale zase si budeme muset poradit s rychlejšími hráči.

Jak jste na tom se sestavou vy? Nikdo nechybí?

Až na Laca Takácse jsme zdraví. Hráči, kteří o víkendu nehráli, jsou všichni v pořádku, jeden z těch, kteří nastoupili, má menší problém. Doufáme, že se dá dohromady, protože je pro nás velice důležitý.

Velké kluby jste loni dokázali trápit. Čím můžete vyzrát na Inter?

Kvalita soupeřů, na které narážíme, je jako pyramida nebo počítačová hra. Jeden level přeskočíte a už jdete do těžšího. Teď je ten level už hodně vysoký. A třeba v Seville jsme inkasovaným gólem v desáté vteřině překvapili sami sebe (úsměv). Inter je tak vyspělý, že bude hrát svůj styl, svou hru. Ležíme v materiálech, snažíme se najít věci, které by nám pomohly, ale je těžké třeba na Godína něco vymýšlet, když se podíváte, co má za sebou a koho uhlídal. Je to pro nás velká škola a věříme, že zítra s námi budou mít starosti.

Milán je městem módy. Neuvažoval jste, že odložíte teplákovku a vezmete si výjimečně oblek?

Sázím na klasiku, nechci nic měnit. Oblek je pro mě za trest (úsměv). Panu Contemu to sluší, každý člověk je jiný. My máme letos super výjezdové oblečení, nejlepší, jaké jsem zažil. Takže budu věrný svému stylu - doufám, že stejně jako hráči na hřišti. Nechceme nic měnit, ani oblečení.