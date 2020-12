Skvostný obrat Jablonce proti Plzni? V kabině jsem nic nerozbil, všechno je tu beztak přivrtaný, smál se Rada

Jablonec Trenéra jabloneckých fotbalistů Petra Radu dnešní duel 11. kola první ligy s Plzní nesmírně vyčerpal. Za stavu 0:2 v poločase musel v kabině natolik zvýšit hlas, že ho i po zápase bolelo na prsou. Do utkání dal podle svých slov vše, co mu zbylo z bohaté kariéry. Za velký obrat na 3:2 před hráči smeknul.

Jablonec v prvním poločase působil zakřiknutě a zdálo se, že Plzeň v klidu dokráčí ke třem bodů. „Ještě že jste nebyli v poločase v kabině. Dnes to bylo hodně krušné, ještě teď mě bolí na prsou. Plzeň pořád patří se Slavií a Spartou do top trojky, říkal jsem hráčům už před zápasem, že pokud budeme mít strach, nemáme šanci. Strach vás dožene. Cítil jsem z hráčů, že jsou zbytečně zakřiknutí,“ uvedl při on-line tiskové konferenci Rada.

„Nebylo to tak, že bych chtěl něco v kabině rozbít, navíc tady je vše přivrtané. Chtěl jsem prostě zvýšit hlas, protože jsem vycítil, že to hráči potřebují. Že potřebují vlít adrenalin do žil,“ doplnil bývalý trenér české reprezentace.

I po špatném prvním poločase věřil v obrat. „Já se nevzdávám, ani kdybychom prohrávali 0:5. Nesmíme se bát. Otočit zápas s Plzní, která vede 2:0, to musím před hráči smeknout. To se stane někdy jednou za sezonu. Proti Plzni je to kus umění a ceníme si toho moc. Jsem dnes vyčerpaný, to vám můžu říct. Bolí mě na prsou, na zadku, všude. Dnes jsem do toho dal to vše, co mi zbylo z mojí kariéry,“ uvedl dvaašedesátiletý Rada.

Do druhého poločasu udělal tři změny v sestavě a dva střídající hráči Martin Doležal a Tomáš Ladra skórovali. Gólově se prosadil také Jaroslav Zelený. „Dnes jsme měli šťastnou ruku. Shodli jsme se na tom všichni trenéři. Někdy do toho hrábnete a nepovede se to, teď to vyšlo. Jsem strašně rád hlavně za Martina Doležala, který na gól dlouho čekal,“ uvedl Rada.