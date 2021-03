Slavia bude sebevědomá, ale my budeme dobře připravení, očekává trenér Rangers Gerrard

Glasgow Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Steven Gerrard se těší na atraktivní osmifinále Evropské ligy s pražskou Slavií. Podle bývalého kapitána Liverpoolu budou suverénní lídři skotské ligy na sebevědomé české mistry a nečekané přemožitele Leicesteru připraveni.

„To, že Slavia v minulém kole vyřadila Leicester, je pro ně skvělý kousek, protože samotný Leicester si vede hodně dobře. Do zápasu s námi půjdou se sebevědomím a je to tak správně, ale my budeme připraveni,“ řekl Gerrard na tiskové konferenci před středečním ligovým duelem na hřišti Livingstonu.



Rangers příští čtvrtek rozehrají osmifinále EL v pražském Edenu, další týden 18. března slávisty přivítají v Ibrox Parku. „Na dva zápasy se Slavií se hodně těšíme, podle mě to budou velmi atraktivní souboje. Ať lepší tým zvítězí a postoupí do čtvrtfinále. Tahle příležitost je pro nás opravdu vzrušující,“ uvedl čtyřicetiletý někdejší anglický reprezentant.

„Je to velice zajímavý los pro nás i Slavii. Myslím, že oba týmy jsou z vlastního pohledu na vzrušující cestě, během níž podaly dobré výkony proti kvalitním soupeřům,“ doplnil Gerrard, jehož svěřenci ještě v aktuálním ročníku Evropské ligy neprohráli a v úvodním vyřazovacím kole porazili Antverpy 4:3 venku a 5:2 doma.



Rozjetí Rangers mají na dosah první mistrovský titul od sezony 2010/11. Tři kola před koncem základní části skotské ligy vedou tabulku s luxusním náskokem 15 bodů před úhlavním rivalem Celticem, navíc odehráli o jeden zápas méně než šampioni z posledních devíti ročníků.



„Musíme zůstat koncentrovaní, protože nic není hotovo a ničeho jsme nedosáhli. Chceme se co nejrychleji dostat přes cílovou čáru a jedinou cestou, jak to dokázat, je respektovat Livingston,“ upozornil bývalý špičkový záložník Gerrard.