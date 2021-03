‚Trenérův tříbodový kop.‘ Trpišovský se po vlažném poločase Slavie rozzuřil, odnesly to dveře kabiny

Uherské Hradiště Své 45. narozeniny nemohl trenér Slavie Jindřich Trpišovský oslavit lépe. Nejprve mu hráči nadělili postup přes anglický Leicester do osmifinále Evropské ligy, poté dokonali těžký obrat na půdě Slovácka. O tom, jak moc složitý zápas to v Uherském Hradišti byl, se ostatně přesvědčily i dveře kabiny sešívaných.

Při pozápasových rozhovorech působí Jindřich Trpišovský poměrně klidně, během poločasové přestávky nedělního utkání proti Slovácku, v němž v tu dobu Slavia po vlažném výkonu prohrávala 1:2, v něm ale ruply saze.

„Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili,“ přiložil na svůj twitterový účet fotku prokopnutých dveří tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.



Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili:-) #slosla pic.twitter.com/OIQH0rOKlB — Michal Bycek (@michalbycek) February 28, 2021

Slavia nastoupila do druhého poločasu jako vyměněná a i zásluhou trojitého střídání otočila po brankách Stanciua s Lingrem utkání na konečných 3:2.



„První půle byla z naší strany až moc profesorská a studená. Domácí byli agresivnější a důraznější. Inkasovali jsme do šatny a čekala nás hodně těžká druhá půle. O střídání jsem uvažoval už o přestávce, povedla se nám. Bez čerstvých hráčů bychom asi neuspěli, pomohli kvalitou, agresivitou i důrazem,“ hodnotil Trpišovský utkání.

Slavia tak zvýšila náskok v čele ligové tabulky na druhou Spartu na 11 bodů, Letenští mají kvůli týmové karanténě k dobru dohrávku s předposlední Příbramí.