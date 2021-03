KOMENTÁŘ: Kam až sahají limity Slavie? Tvrdík nechává oproti jiným majitelům svým lidem volnější ruku

Praha Sezona 2013/2014 byla pro Slavii nejhorším ročníkem v historii samostatné fotbalové ligy. V tabulce skončila až na třináctém místě a do posledních minut se strachovala o záchranu. Sešívaní se potýkali s insolvenčními problémy a náhlý obrat v lepší časy se jevil jako čiré sci-fi.

Blýskat na lepší časy se ale začalo už od roku 2015, kdy do Slavie vstoupil nynější předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, který dojednal prodej majoritní části klubu čínské firmě CEFC China Energy Company Limited.



Vedení vyhlásilo postupný návrat do špičky ligy a nový boss brzy pochopil, že je důležité se obklopit schopnými lidmi s úzkým vztahem ke klubu. Těm nechává oproti jiným majitelům volnější ruku. Příkladem budiž první titul pod jeho působením, který stvořil trenér Jaroslav Šilhavý, jenž v červenobílém dresu působil i jako hráč.

Hlavním zlomem byl ale příchod kouče Jindřicha Trpišovského v prosinci 2017 a následný posun bývalého kapitána Jiřího Bílka do vedení klubu. Progresivní kouč vytvořil hegemona ligy s jasným rukopisem. Jeho tým se stal dvakrát mistrem ligy, dvakrát ovládl domácí pohár, ale hlavně: prohání i větší a bohatší celky v pohárech evropských!



Namátkou: zajímavé a místy vyrovnané bitvy v Lize mistrů proti Barceloně, Interu Milán i Dortmundu, vyřazení Sevilly a následný srdnatý čtvrtfinálový boj proti Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy...

Slavia si postupně získává respekt špičkových klubů, u kterých se dají očekávat námluvy s vedením o střelce Abdallaha Simu (19 let), tvůrce hry Lukáše Provoda (24 let), pilíře obranných zad Davida Zimu (20 let), ale i řadu dalších.

Navíc, s ohledem na výše popsané, tedy že nejde o náhodnou záležitost, ale koncepční práci, se mnozí začínají ptát, zda musí být vyřazení Leicesteru, třetího celku Premier League, a osmifinále s Glasgow Rangers konečnou slávistickou zastávkou v Evropě. Zda jí musí být i případné čtvrtfinále...

Schválně, který slávista by si před sedmi lety troufal takto snít?