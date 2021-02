Slavia dostala od ministerstva výjimku, domácí evropský šlágr s Leicesterem odehraje v Edenu

PRAHA Do dnešní půlnoci musela fotbalová Slavia nahlásit na UEFA místo konání pro domácí duel prvního kola play-off Evropské ligy proti Leicesteru. A právě dnes odpoledne získala od ministerstva zdravotnictví výjimku pro účast britského týmu na českém území. Aktuálně třetí tým Premier League stráví v Česku zhruba 24 hodin.

Je to velké téma posledních dní. Přísnější režim po návratu z velmi rizikových zemí komplikuje život nejen obyčejným smrtelníkům, ale také klubů (sportů), kterých se týkají mezinárodní soutěže.

Nejožehavěji se pětidenní povinná karanténa týkala fotbalové Slavie, kterou příští čtvrtek čeká na domácí půdě 1. kolo play-off Evropské ligy proti anglickému Leicesteru. Ještě větším problémem byla skutečnost, že dle regulí UEFA musela dnes nahlásit místo konání tohoto duelu.



Také proti úřadující šampion požádal už v pátek na ministerstvu zdravotnictví o výjimku pro ostrovní celek. V případě, že by ji nedostal, musel by se zápas odehrát mimo území ČR, odklad zápasů Leicesteru v domácí Premier League totiž nepřichází v takové chvíli v úvahu.

„Máme potvrzení od ministerstva zdravotnictví a také hlavní hygieničky, že tým Leicesteru může do Česka přiletět de facto na 24 hodin, aby zde odehrál proti Slavii zápas v Edenu,“ řekl pro Lidovky.cz šéf lídra tabulky Jaroslav Tvrdík.

„Budou pod speciálním dohledem a režimem. Kromě toho, že budou muset mít negativní testy dle protokolu UEFA před nástupem do speciálu, absolvují další PCR testy v Česku na izolovaném hotelu, kde budou ubytovaní jen oni. Pokud bude vše v pořádku, budou vpuštěni na stadion, kde se ale všichni účastníci budou muset pohybovat v respirátorech, nebude stačit jen rouška. Po zápase pak ještě v noci odletí zpět,“ vysvětlil slávistický boss požadavky pro schválení výjimky.

Ten také počítá s tím, že o týden později, tedy ve čtvrtek 25. února, po návratu z Anglie budou muset absolvovat pětidenní karanténu. Pokud do té doby pochopitelně nedojde ke změně pravidel, současný nouzový stav totiž končí 14. února a o jeho prodloužení se bude teprve jednat.

„Je to rozdílná situace. Oni nepřijdou absolutně s nikým po příletu do kontaktu. A platí to také pro hotel, kde budou muset mít všichni testy a nosit roušky. U nás to bude po návratu jinak, měli bychom zamířit ke svým rodinám a podobně, takže jsme s karanténou v hotelu smíření. Stejně jako s případným odložením ligového zápasu (na Slovácku),“ dodává Tvrdík.

Pokud by se slávisté vrátili z ostrovů s postupem do osmifinále Evropské ligy, jistě by se jim ona karanténa snášela o něco lépe…